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Заправка в Україні стала небезпечною для життя – Der Spiegel

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Заправка в Україні стала небезпечною для життя – Der Spiegel
На трасі М-03, що з'єднує Київ із Харковом, майже не лишилося неушкоджених АЗС
фото: Sitara Celina Rajh / Der Spiegel

З квітня Росія атакувала понад 200 автозаправок дронами, крилатими ракетами й керованими бомбами

В Україні заправитися пальним може бути небезпечно для життя: російські дрони атакують автозаправні станції, і понад 200 із них уже згоріли. Про це пише німецьке видання Der Spiegel, повідомляє «Главком».

«Бандероль» – і настрій миттєво змінюється

Журналісти видання описують сцену на заправці на трасі М-03 сонячної серпневої суботи: касирка бачить попередження на смартфоні й коротко кидає «Бандероль» – позначення російської дрон-ракети. Покупці кидаються надвір, не заплативши за пальне, залишаючи на прилавку пляшки з водою, хтось застрибує в машину й від'їжджає, інші біжать до бетонного укриття під мішками з піском на узбіччі.

Заправка в Україні стала небезпечною для життя – Der Spiegel фото 1
Foto: Der Spiegel

З квітня Росія атакувала безпілотниками, крилатими ракетами й керованими авіабомбами понад 200 автозаправних станцій, щонайменше 80 із них – на Харківщині. Українські чиновники вважають це помстою за успішні удари України по нафтопереробних заводах і нафтотерміналах углиб російської території. «Їхня позиція така: якщо в нас закінчився бензин, чому у вас усе має тривати як завжди?» – заявив виданню голова Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Заправка в Україні стала небезпечною для життя – Der Spiegel фото 2
Foto: Der Spiegel

Терор і пропаганда одночасно

На відміну від НПЗ, які здебільшого належать великим корпораціям або державі, українські заправки часто керуються незалежними операторами й постійно відвідуються цивільними. «За цим стоять дві основні цілі – посіяти терор і зламати дух опору серед простих людей, а друга – пропаганда», – пояснив виданню фахівець з українського паливного ринку Сергій Куюн. Коли російські дрони-камікадзе влучають в українські АЗС, окупанти знімають відео атак і поширюють їх в інтернеті.

В Україні щільність автозаправних станцій приблизно вп'ятеро вища, ніж у Німеччині – для українців заправка є не просто місцем для пального, а соціальним інститутом і місцем зустрічей, де затримуються довше, ніж потрібно, щоб з'їсти хот-дог з друзями. На ключовій магістралі М-03, що з'єднує Київ із Харковом, на схід від Полтави лишилося лише кілька неушкоджених АЗС.

Заправка в Україні стала небезпечною для життя – Der Spiegel фото 3
Foto: Der Spiegel

Великі мережі відновлюють до 80% заправок

Великі мережі відновлюють близько 80% атакованих станцій – не завжди повністю відбудовуючи архітектуру, але принаймні відновлюючи функціональність. Для укріплення використовують мішки з піском, бетонні блоки й сітки проти дронів; більшість паливних резервуарів розташовані під землею під бетонним покриттям, тому витримують атаки. Через це кампанія Росії проти АЗС, попри терор і економічні труднощі, поки що не призвела до масштабного дефіциту пального в Україні.

Утім, за кілька днів до публікації безпілотник зі штучним інтелектом атакував автоцистерну неподалік кордону з Румунією, звідки Україна імпортує пальне, – водій загинув. «Водії більше не хочуть їздити цими маршрутами, бо це дуже небезпечно», – зазначив Куюн, додавши, що це може порушити постачання й розподіл пального сильніше, ніж самі атаки на заправки.

Нагадаємо, за оцінками аналітиків-осінтерів, Росія цілеспрямовано знищила вже понад 160 АЗС в Україні – на 100-кілометровій ділянці траси між Полтавою та Харковом заправок не лишилося зовсім.

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Теги: заправка бензин окупанти пропаганда укриття безпілотник росія водій пальне Україна

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