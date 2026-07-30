Чи загрожує Україні паливна криза? Експерт пояснив, що відбувається з цінами на АЗС

Пального в країні достатньо, а роздрібні мережі АЗС закладають у ціни максимальні ризики можливого розвитку подій, вважає Геннадій Рябцев

Експерт із питань енергетики, директор спеціальних проєктів науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев наголосив, що, не зважаючи на стрімке подорожчання бензину та дизельного пального, підстав говорити про паливну кризу в Україні наразі немає. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Чи буде літр за 100 грн? Чому бензин в Україні дорожчає швидше, ніж дешевшає».

Фахівець розповів, що дефіциту нафтопродуктів в Україні немає, а проблеми з постачанням виникають лише в окремих прифронтових регіонах.

«На мій погляд, говорити про певну кризу на паливному ринку не можна, тому що палива достатньо. Криза – це коли нафтопродуктів не вистачає і немає звідки їх взяти. Наразі є певні проблеми з постачанням у прифронтові регіони, але ці проблеми можна вирішити», – зазначив експерт.

Рябцев також вважає, що нинішнє підвищення цін на АЗС не повністю відповідає ситуації на світовому нафтовому ринку. На його думку, оператори роздрібного ринку закладають у вартість пального максимальні ризики можливого розвитку подій.

«Трейдери, піднімаючи ціни, закладають у них усі можливі ризики для подальшого зростання, не намагаючись цими ризиками управляти, диверсифікувати чи хеджувати їх. Вони просто перекладають ризики на кінцевого споживача», – сказав він.

Експерт звернув увагу, що після нещодавнього загострення на Близькому Сході світові ціни на нафту вже опустилися приблизно до $85 за барель. Водночас, за його оцінкою, вартість пального на українських АЗС залишається такою, ніби нафта коштує $130–135 за барель.

Крім того, Рябцев закликав операторів ринку зробити формування цін більш прозорим.

«Роздрібні оператори мають показати структуру роздрібної ціни: скільки в ній вартості закупівлі нафтопродуктів, скільки логістики, скільки постійних витрат АЗС, скільки їхньої маржі. І при кожній зміні ціни пояснювати, на скільки відсотків зросла закупівельна ціна і як це відобразилося на кінцевій вартості. Але цього не робить ніхто – і це питання до уряду», – наголосив він.

За словами експерта, зараз в Україні немає дефіциту пального, а подальша динаміка цін залежатиме не лише від ситуації на світовому нафтовому ринку, а й від цінової політики самих роздрібних мереж.

Раніше «Главком» писав, що найбільші мережі АЗС України переглянули ціни на пальне. У деяких мережах бензини А-92, А-95, а також дизельне пальне та ДП+ подорожчали до 1 грн/л. Найбільше зростання зафіксовано на автогаз, який додав у ціні від 1 до 2 грн/л.