Чому нафта дешевшає, а бензин в Україні – ні? Експерт пояснив парадокс

Подальша динаміка цін на нафтопродукти залежатиме від ситуації на Близькому Сході та європейському паливному ринку

Експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайло Гончар вважає, що попри нинішнє подорожчання пального, говорити про бензин по 100 грн за літр поки що передчасно. Подальша ситуація залежатиме від розвитку подій на Близькому Сході та цін на європейському ринку нафтопродуктів. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Чи буде літр за 100 грн? Чому бензин в Україні дорожчає швидше, ніж дешевшає».

За словами аналітика, нині на ринку немає ознак паливної кризи, хоча певні ризики залишаються. Гончар нагадав, що ще тиждень тому світові ціни на нафту перевищували $100 за барель, однак згодом знизилися приблизно до $86. Це, за його словами, із певною затримкою має позначитися і на вартості імпортного пального в Україні.

«Ціни підвищуються швидко, а пом’якшуються значно повільніше. Варто пригадати квітень, коли теж лунали прогнози, що дизель ось-ось коштуватиме 100 гривень за літр. Цього не сталося. Зараз ситуація дуже схожа», – пояснив експерт.

Гончар також закликав критично ставитися до прогнозів про бензин по 100 грн за літр. «Про це говорять лише хайпожери або ті, хто розраховує на цьому заробити. Проблемні тенденції є, але ситуація не виглядає такою драматичною», – сказав він.

Експерт додав, що подальша динаміка цін значною мірою залежатиме від ситуації на Близькому Сході та європейському паливному ринку. Якщо світові котирування нафти й надалі знижуватимуться, це з часом має вплинути і на вартість пального в Україні, хоча здешевлення традиційно відбувається повільніше, ніж подорожчання.

Нагадаємо, що подорожчання пального в Україні пов'язане насамперед зі зростанням цін на європейському ринку нафтопродуктів, звідки країна імпортує більшість бензину та дизеля. Додатково на вартість впливають російські атаки на портову інфраструктуру, які ускладнюють логістику.