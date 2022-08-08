Український мобільний оператор через війну підвищив вартість тарифів

Вартість деяких тарифних планів Lifecell зросла на 40-70 грн. в місяць

Українська телекомунікаційна компанія Lifecell підвищила низку тарифів, посилаючись на військову агресію Росії. Повідомлення про здорожчання почали надходити користувачам. Так, вартість пакету «Жара GO» зросла із 140 до 180 гривень на місяць.

Зазначається, що вартість пакету буде змінено із 10 серпня.

Також на сайті компанії під інформацією про тарифні плани з’явилися попередження.

«Інформуємо, що через військову агресію Росії, задля забезпечення безперервності роботи мобільної мережі та низку економічних чинників з 27 липня 2022 року відбувся ряд змін у тарифікації послуг», – ідеться у повідомленні.

Так, на сайті Lifecell вказано, що, скажімо, плата за тариф «Смарт Лайф» становила 120 гривень на чотири тижні.

Після подорожчання стандартна вартість пакету послуг за тарифом становитиме вже 180 гривень.

Клієнтам також повідомляють, що до 31 серпня 2022 року включно вони мають можливість безкоштовно змінити тариф на будь-який інший, доступний для підключення.

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