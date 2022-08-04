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Як безпечно користуватися громадським Wi-Fi: поради Держспецзв’язку

Альона Боженко
Сьогодні, 05:57 glavcom.ua
Як безпечно користуватися громадським Wi-Fi: поради Держспецзв’язку
Як безпечно користуватися громадським Wi-Fi
фото із відкритих джерел

Експерти рекомендують використовувати VPN-сервіси

У Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації роз’яснили наскільки безпечно користуватися громадськими безплатними мережами Wi-Fi та що робити аби захистити свої особисті дані. Відповідне роз'яснення розміщено на сайті Держспецзв'язку

Щоб бути у безпеці та захистити свої дані, у Держспецзв’язку порадили дотримуватися кількох правил. Зокрема перевіряти мережу, не підключатися до невідомих точок Wi-Fi, якщо ви не знаєте, хто роздає зв’язок.

«Якщо, наприклад, ви перебуваєте у кафе, уточніть у працівників назву мережі закладу. Пам’ятайте, що кібершахраї можуть створювати фейкові мережі», – застерігають фахівці.

У Держспецзв'язку також рекомендують використовувати VPN-сервіси. Крім того, нагадують, що безпечніше у разі потреби щоразу підключатися до мереж Wi-Fi вручну. Обмежте можливість автоматичного підключення пристрою. Це можна зробити в налаштуваннях ноутбука або смартфону.

Окрім того, варто вимкнути функцію надання спільного доступу до файлів через локальну мережу на всіх пристроях. При підключенні до громадського Wi-Fi вони можуть стати доступними зловмисникам.

Фахівці нагадують, що перевірити у Windows, чи увімкнений доступ, можна таким шляхом: Панель керування – Мережа й інтернет – Центр мережевих підключень і спільного доступу – Додаткові параметри спільного доступу.

На Mac налаштування спільного доступу до файлів здійснюються у меню Apple – Системні параметри – Спільний доступ.

«Не використовуйте загальнодоступних мереж Wi-Fi для обміну чутливою конфіденційною інформацією і вирішення важливих справ. Краще скористатися перевіреною стаціонарною мережею або мобільним інтернетом. Використовуйте антивірус та відвідуйте тільки безпечні сайти. Відключайте Wi-Fi, якщо ним не користуєтеся», – наголошують фахівці.

Нагадаємо, 20 липня українців попередили про нову кібератаку з використанням шкідливої програми-викрадача. Файл містить зображення-мініатюру, на якій згадується Оперативне командування «Південь». Фахівці припускають, що кібератака була спрямована на державні організації України.

Зауважимо, із початку війни РФ проти України зафіксовані атаки російських хакерів проти урядів, аналітичних центрів і підприємств 42 країн-союзників України.

Кіберзлочинці з РФ проявляють обережність, щоб не випустити руйнівні віруси, що знищують дані, за межі України, як це сталося з вірусом NotPetya в 2017 році.

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Теги: інтернет Україна кібербезпека кібератака

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