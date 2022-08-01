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Виплати переселенцям, тарифи та антибіотики за рецептом: що зміниться з 1 серпня

Дар‘я Липська
Сьогодні, 05:00 glavcom.ua
Виплати переселенцям, тарифи та антибіотики за рецептом: що зміниться з 1 серпня
«Главком» зібрав головні зміни, які чекають на українців у серпні

В останньому місяці літа на українців чекає ряд нововведень

З 1 серпня в України набувають чинності деякі зміни. Антибіотики в аптеці можна буде придбати лише за наявності рецепта від лікаря, а військовослужбовцям змінять суму виплат. Крім того, українцям, які захочуть у серпні перетнути кордон України, слід підготувати документи про вакцинацію. Деталі про ці та інші зміни – у матеріалі «Главкома».

Продаж ліків

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З 1 серпня купити антибіотики в Україні продаватимуть в аптеках лише за рецептом. Отримати його можна як у державних, так і приватних лікарнях. Термін дії рецепта становить 30 днів.

На момент дії перехідного періоду (до кінця 2022 року) для придбання ліків можна буде показати паперовий рецепт або інформаційну довідку-підтвердження лікаря. Надалі дійсним буде лише електронний рецепт.

Наявність декларації із сімейним лікарем необов'язкова для отримання рецепта. Його може виписати будь-який лікар, зареєстрований в Електронній системі охорони здоров'я.

Перетин кордону

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В Україні з 1 серпня зміняться правила виїзду до деяких країн – вакцинованим громадянам країни дозволять виїзд до деяких держав. Туристи з України зможуть відвідати Саудівську Аравію та Італію – причому для приїзду в останню потрібно буде пройти п'ятиденну ізоляцію. Для цього потрібно мати сертифікат вакцинації препаратами Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Pfizer/BioNTech.

Крім того, безперешкодний перетин кордону громадянами України буде можливий, якщо матимуть хоча б одну дозу вакцини від коронавірусної хвороби Covid-19.

Решту громадян зобов'яжуть на держкордоні встановити мобільний застосунок «Вдома». У разі позитивного тесту на коронавірус доведеться піти на самоізоляцію.

Виплати переселенцям

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З 1 серпня поточного року в Україні зміняться правила виплат внутрішньо переміщеним особам, які були змушені втекти від російської агресії.

Грошова державна щомісячна допомога для внутрішньо переміщених осіб становить:

  • 2 тис. гривень – для осіб віком від 18 років;
  • 3 тис. гривень – для дітей та осіб з інвалідністю.

Особливих змін для внутрішньо переміщених осіб з 1 серпня не передбачається. Проте Кабінет міністрів України обмежив категорію українців, які отримують грошову допомогу.

У наступному місяці 2-3 тисячі гривень отримуватимуть такі категорії громадян:

  • ВПО переміщені з території, де ведуться активні бойові дії;
  • ВПО, яким зруйнували чи пошкодили житло.

Також виплати не отримуватимуть люди зі статусом ВПО, які вже повернулися додому.

Виплати військовим

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Законопроект №7141, затверджений Верховною Радою наприкінці липня, передбачає додаткові щомісячні виплати для військовослужбовців. Розмір допомоги буде кратним мінімальній зарплаті – 6500 гривень.

Хто і скільки отримуватиме з 1 серпня:

  • кавалери ордена «За мужність» трьох ступенів (повні 2 кавалери) – 6500 гривень;
  • лицарі ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів (повні лицарі) – 13000 гривень;
  • володарі звання «Герой України» та ордену «Золота Зірка» – 19500 гривень.

Крім того, ці фінансові виплати належать сім'ям загиблих захисників та родичам тих, хто отримав перераховані вище нагороди посмертно.

Також зміни торкнуться матеріальної виплати у розмірі 30 тисяч гривень, яка призначена для військовослужбовців. З 1 серпня ця фінансова допомога не надається особам рядового та керівного складу Державної кримінально-виконавчої служби. Також для деяких категорій правоохоронців подібна виплата нараховуватиметься по-новому – бійців ЗСУ, які несуть службу у місцях бойових дій та на тимчасово окупованих територіях, зміни не стосуватимуться.

Комунальні тарифи

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З 1 серпня тарифи на газ та електроенергію не зміняться. Зокрема, клієнти Нафтогазу, який виконує роль постачальника останньої надії, платитимуть за блакитне паливо 7,96 грн за куб. м.

Також з 1 серпня українці платитимуть за світло так само як у липні, тобто залежно від того, хто та скільки електроенергії споживає. Так, споживачі, які використовують за місяць до 250 кВт/год., платитимуть за електрику 1,44 грн.

Для домогосподарств, які споживають понад 250 кВт/год. на місяць, тариф залишиться на рівні 1,68 грн.

Верховна Рада схвалила у повторному другому читанні урядовий законопроєкт про мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло і гарячу воду під час війни. Проєкт закону №7427 стосується мораторію на підвищення тарифів протягом воєнного стану в Україні та шести місяців після.

  • Законом встановлюється, що:тарифи на послуги розподілу природного газу не підлягають збільшенню;
    тарифи на теплову енергію, на послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води для всіх категорій споживачів не підлягають збільшенню;
    ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.

Також ухвалений закон встановлює заборону постачальникам природного газу проводити будь-які дії з примусу побутового споживача до оплати заборгованості.

Новий навчальний рік

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Міністерство освіти і науки рекомендує закладам фахової передвищої та вищої освіти розпочати навчальний процес з 15 серпня. Але це стосується лише студентів другого, третього, четвертого курсів та другого курсу магістратури.

У теплі місяці для навчання рекомендують використовувати суботи. Також МОН радить керівникам закладів вищої освіти передбачити завершення зимової екзаменаційної сесії до кінця листопада 2022 року, а почати другий семестр орієнтовно 15 лютого 2023 року.

Але керівники вищих навчальних закладів зможуть самостійно визначати дату початку нового навчального року з огляду на безпекову ситуацію в регіоні.

Додаткова реєстрація для участі в Національному мультипредметному тесті 

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Вступники, які не змогли зареєструватися для участі в Національному мультипредметному тесті (НМТ) в основний і додатковий періоди, отримають можливість зробити це під час спеціального періоду.

Для цього потрібно:

  • з 12 до 15 серпня сформувати реєстраційну картку на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (до 12 серпня реєстрація недоступна!);
  • з 25 до 30 серпня обрати населений пункт для складання НМТ на персональній сторінці;
  • з 5 до 7 вересня підтвердити на персональній сторінці участь у тестуванні та вибрати населений пункт, що найбільш наближений до місця перебування в період проведення.

Сертифікація вчителів

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З 1 серпня вчителі початкових класів, які працюють на відповідній посаді за основним місцем роботи та мають стаж педагогічної роботи не менше двох років, зможуть зареєструватися для участі в сертифікації.

Реєстрація триватиме до 15 серпня 2022 року (включно) та проходитиме у два етапи:

  • основний (1-8 серпня) – у межах граничної кількості для кожного регіону;
  • додатковий (9-15 серпня) – у межах загальної граничної кількості (2 500 учителів).

Заповнити реєстраційну картку-заяву на участь у сертифікації можна на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Теги: українці Україна коронавірус соцвиплати ліки

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