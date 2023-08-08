В Україні стрімко дорожчає бензин: які ціни на АЗС

Ціни на АЗС почали зростати після повернення податків на пальне на довоєнний рівень

У великих мережах АЗС ціни на пальне за чотири дні зросли на 1 грн/л

Із 4 по 7 серпня в Україні середня ціна бензину марки А-95 зросла на 0,41 грн/л і склала 50,39 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 0,45 грн/л – до 52,39 грн/л, а дизельне пальне – на 0,43 грн/л, до 49,69 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

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Зокрема, на ОККО й WOG усі види пального здорожчали на 1 грн/л: бензини марки А-95 – до 52,99 грн/л, А-95-преміум – до 54,99 грн/л, ДП – до 52,99 грн/л.

Бензин А-95 у мережі UPG здорожчав на 0,50 грн/л, до 50,40 грн/л, дизпальне додало 0,50 грн/л (до 49,50 грн/л). На станціях SOCAR усі види пального здорожчали на 1 грн/л, на KLO дизпальне додало 0,50 грн/л.

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Мережі «БРСМ-Нафта», AMIC, Chipo, VostokGaz й інші підвищили ціни на пальне в межах 0,40-3 грн/л.

Зміна роздрібних цін на пальне на АЗС з 4 по 7 серпня 2023 р. таблиця: Enkorr

Як повідомлялося, ціни на бензин в Україні можуть зрости приблизно на 4 грн/л. Запаси пального, купленого ще до підвищення ПДВ, вичерпались, тому автозаправні станції будуть змушені переглянути вартість бензину.

Нагадуємо, податки на пальне повернулися на довоєнний рівень. Після повернення податків ставка ПДВ на нафтопродукти зросте із 7% до 20%