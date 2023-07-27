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Керівник мережі АЗС попередив про зростання цін на пальне

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Керівник мережі АЗС попередив про зростання цін на пальне
У найближчі один-два тижні ціни на бензин зростуть приблизно на 3-4 грн
Фото: biz.censor.net

Через повернення довоєнного розміру ПДВ в Україні триватиме здорожчання пального 

Ціни на бензин в Україні можуть зрости приблизно на 4 грн/л. Запаси пального, купленого ще до підвищення ПДВ, вичерпались, тому автозаправні станції будуть змушені переглянути вартість бензину. Про це розповів гендиректор однієї з мереж Леонід Косянчук, повідомляє Obozrevatel.

Здорожчання пального в Україні триватиме через повернення з 1 липня довоєнного розміру ПДВ у 20% (до цього діяла пільгова ставка у 7%). Протягом кількох тижнів липня мережі АЗС продавали старі запаси пального, закуплені ще до зростання податку. Однак тепер на автозаправках змушені переглянути цінники.

«Запаси вичерпалися і процес підвищення цін уже відбувається. «Група «Приват» вже на 1 грн «піднялася». До сьогодні трималися на старих запасах, перегляді маржі і завдяки системі лояльності, але з цим уже покінчено. Ніхто нікуди не подінеться, ціни підвищать. У нас 98% пального надходить за імпортом, а податки сплачуються на кордоні», – зауважив Косянчук.

За його прогнозами, у найближчі один-два тижні ціни на бензин зростуть приблизно на 3-4 грн. Таким чином, вартість марки бензину А-95 може сягнути 51,5-52,5 грн/л.

Засновник Prime Group Дмитро Леушкін висловив подібний прогноз.

«Звичайно, 60 гривень (за літр пального – «Главком») поки не буде, але 55 – цілком таки вже відчувається... Червневе пальне – «доподаткове» – вже закінчується, а ціноутворення липня просто в іншій площині, на кілька поверхів вище лежить», – пояснив Леушкін.

Трейдери намагатимуться зберегти свій заробіток, тож підвищений податок позначиться на цінах на заправках. Згодом зростуть ціни на інші товари та послуги, адже будуть збільшені витрати на логістику. 

Раніше директор консалтингової групи «А–95» Сергій Куюн заявив, що ціни на моторне паливо мають стабілізуватися на початку серпня, після того, як на ринок вийдуть нові партії пального з урахуванням акцизу в структурі ціни. 

Нагадуємо, податки на пальне повернулися на довоєнний рівень. Після повернення податків ставка ПДВ на нафтопродукти зросте із 7% до 20%

Теги: бензин АЗС ціни

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