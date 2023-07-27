Керівник мережі АЗС попередив про зростання цін на пальне

Через повернення довоєнного розміру ПДВ в Україні триватиме здорожчання пального

Ціни на бензин в Україні можуть зрости приблизно на 4 грн/л. Запаси пального, купленого ще до підвищення ПДВ, вичерпались, тому автозаправні станції будуть змушені переглянути вартість бензину. Про це розповів гендиректор однієї з мереж Леонід Косянчук, повідомляє Obozrevatel.

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Здорожчання пального в Україні триватиме через повернення з 1 липня довоєнного розміру ПДВ у 20% (до цього діяла пільгова ставка у 7%). Протягом кількох тижнів липня мережі АЗС продавали старі запаси пального, закуплені ще до зростання податку. Однак тепер на автозаправках змушені переглянути цінники.

«Запаси вичерпалися і процес підвищення цін уже відбувається. «Група «Приват» вже на 1 грн «піднялася». До сьогодні трималися на старих запасах, перегляді маржі і завдяки системі лояльності, але з цим уже покінчено. Ніхто нікуди не подінеться, ціни підвищать. У нас 98% пального надходить за імпортом, а податки сплачуються на кордоні», – зауважив Косянчук.

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За його прогнозами, у найближчі один-два тижні ціни на бензин зростуть приблизно на 3-4 грн. Таким чином, вартість марки бензину А-95 може сягнути 51,5-52,5 грн/л.

Засновник Prime Group Дмитро Леушкін висловив подібний прогноз.

«Звичайно, 60 гривень (за літр пального – «Главком») поки не буде, але 55 – цілком таки вже відчувається... Червневе пальне – «доподаткове» – вже закінчується, а ціноутворення липня просто в іншій площині, на кілька поверхів вище лежить», – пояснив Леушкін.

Трейдери намагатимуться зберегти свій заробіток, тож підвищений податок позначиться на цінах на заправках. Згодом зростуть ціни на інші товари та послуги, адже будуть збільшені витрати на логістику.

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Раніше директор консалтингової групи «А–95» Сергій Куюн заявив, що ціни на моторне паливо мають стабілізуватися на початку серпня, після того, як на ринок вийдуть нові партії пального з урахуванням акцизу в структурі ціни.

Нагадуємо, податки на пальне повернулися на довоєнний рівень. Після повернення податків ставка ПДВ на нафтопродукти зросте із 7% до 20%