Ціни на пальне в Україні будуть зростати до початку серпня

Основним фактором подорожчання став ПДВ, оскільки цей податок сплачується на момент продажу й одразу вступає у дію

Ціни на моторне паливо зростатимуть наступні кілька тижнів і стабілізуються на початку серпня, після того, як на ринок вийдуть нові партії пального з урахуванням акцизу в структурі ціни. Про це заявив директор консалтингової групи «А–95» Сергій Куюн на брифінгу в понеділок.

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«Це станеться, коли обсяги пального з новим податковим навантаженням, які почали розмитнюватися з 1 липня, повністю замістять собою старі запаси. За нашими очікуваннями, це відбудеться на початку серпня», – сказав експерт.

За даними консалтингової групи, після повернення з 1 липня рівня податків до довоєнного рівня, за перший тиждень липня в роздріб ціна на А–95 у середньому зросла на 3 грн – до 47,90 грн/л, дизпаливо – на 3,45 грн, до 46,86 грн/л, скраплений газ – на 1,47 грн, до 23,39 грн/л.

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Основним фактором подорожчання став ПДВ, оскільки цей податок сплачується на момент продажу й одразу автоматично вступив у дію.

«Далі очікуємо, що ціна буде поступово зростати вже внаслідок акцизу, акцизний збір сплачується на момент перетину кордону», – пояснив експерт.

За словами Куюна, прогнозним індикативом для майбутніх цін на пальне на роздрібному ринку може слугувати оптовий ринок.

«Оптовий ринок вирізняється тим, що там немає залишків у операторів, вони працюють дуже швидко і дуже швидко включають у ціни всі нові обставини та фактори», – зазначив директор «А–95».

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Оптовий ринок, за словами експерта, почав зростати ще наприкінці червня. На сьогодні ціна бензину А–95 збільшилися на 7,74 грн/л, дизпального – майже на 7 грн/л.

«У цьому ринку нові податки вже є і його можна проєктувати й на майбутні роздрібні ціни», – зазначив експерт.

Нагадуємо, податки на пальне повернулися на довоєнний рівень. Після повернення податків ставка ПДВ на нафтопродукти зросте із 7% до 20%