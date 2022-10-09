В Україні з'явиться новий вид соцдопомоги: хто зможе отримати

Українці матимуть змогу отримувати ще один вид допомоги від держави

Українським громадянам, які опинилися у біді, держава планує виділяти універсальну соціальну допомогу. Про це в інтерв'ю «Соціальній інформаційній платформі» розповіла перша заступниця міністра соцполітики Дарина Марчак.

Це станеться орієнтовно у квітні наступного року. Виплати будуть прив'язані до фінансово-майнового стану людини. Мінсоцполітики вже розробило законопроєкт, до Верховної Ради його подадуть упродовж осені.

«Починаючи орієнтовно з квітня 2023 року, ми зможемо запровадити такий універсальний інструмент підтримки. І один з нюансів цього інструменту — це те, що ми хочемо уникнути показника прожиткового мінімуму й запровадити певний базовий показник і порівнювати доходи, які отримує сім'я з ним. І якщо сім'я отримує дуже низькі доходи з усіх джерел, тоді будемо надавати фінансову підтримку такій сім'ї від держави», – зазначила Марчак.

За словами чиновниці, таку допомогу планують надавати певний час, доки людина не знайде роботу, не влаштує свої справи й не повернеться до самостійного життя.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні підготували довідник по виплатах українцям, які втратили рідних, або постраждали унаслідок війни Росії.

Також міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що родичі українських військових, які опинилися в полоні, можуть отримувати їхні виплати. Проте, для того, щоб розпочати ці виплати, має бути виданий відповідний наказ про службове становище військовослужбовця. Тому виплати можуть дещо затримуватись.