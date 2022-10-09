Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

В Україні з'явиться новий вид соцдопомоги: хто зможе отримати

Дар'я Самборська
glavcom.ua
В Україні з'явиться новий вид соцдопомоги: хто зможе отримати
Нова допомога стане доступною наступного року
фото: glavcom.ua

Українці матимуть змогу отримувати ще один вид допомоги від держави

Українським громадянам, які опинилися у біді, держава планує виділяти універсальну соціальну допомогу. Про це в інтерв'ю «Соціальній інформаційній платформі» розповіла перша заступниця міністра соцполітики Дарина Марчак.

Це станеться орієнтовно у квітні наступного року. Виплати будуть прив'язані до фінансово-майнового стану людини. Мінсоцполітики вже розробило законопроєкт, до Верховної Ради його подадуть упродовж осені.

«Починаючи орієнтовно з квітня 2023 року, ми зможемо запровадити такий універсальний інструмент підтримки. І один з нюансів цього інструменту — це те, що ми хочемо уникнути показника прожиткового мінімуму й запровадити певний базовий показник і порівнювати доходи, які отримує сім'я з ним. І якщо сім'я отримує дуже низькі доходи з усіх джерел, тоді будемо надавати фінансову підтримку такій сім'ї від держави», – зазначила Марчак.

За словами чиновниці, таку допомогу планують надавати певний час, доки людина не знайде роботу, не влаштує свої справи й не повернеться до самостійного життя.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні підготували довідник по виплатах українцям, які втратили рідних, або постраждали унаслідок війни Росії.

Також міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що родичі українських військових, які опинилися в полоні, можуть отримувати їхні виплати. Проте, для того, щоб розпочати ці виплати, має бути виданий відповідний наказ про службове становище військовослужбовця. Тому виплати можуть дещо затримуватись.

Читайте також: Що робити переселенцям, які не отримали виплати: поради уряду
Теги: гроші гуманітарна допомога

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Деякі країни Європи скоротили допомогу біженцям із України
Як змінилась допомога нашим біженцям у країнах Європи. Пряма мова українок
3 серпня, 17:34
Зростають донати на ЗСУ і меддопомогу 
Допомога Україні. На який напрям найактивніше дають гроші іноземці
21 вересня, 17:16

Особисті фінанси

В Україні з'явиться новий вид соцдопомоги: хто зможе отримати
В Україні з'явиться новий вид соцдопомоги: хто зможе отримати
Як змінилися доходи українців за час війни: результати дослідження 
Як змінилися доходи українців за час війни: результати дослідження 
Зеленський повідомив, що на деокупованій Донеччині відновили виплати пенсій
Зеленський повідомив, що на деокупованій Донеччині відновили виплати пенсій
Ціна на яйця шокує: скільки коштує продукт у різних містах (фото) 
Ціна на яйця шокує: скільки коштує продукт у різних містах (фото) 
Багато українців можуть залишитися без пенсії: роз’яснення експерта
Багато українців можуть залишитися без пенсії: роз’яснення експерта
Ціна на яйця шокує: скільки зараз коштує продукт (фото)
Ціна на яйця шокує: скільки зараз коштує продукт (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
331K
Власник фури, яка вибухнула на Кримському мосту, записав звернення
132K
Вибух на Кримському мосту. «Південь» звернувся до українців із попередженням
54K
Сьогодні Кримський міст зробив Шойгу найщасливішою людиною
31K
«Усе вказує на російський слід»: Подоляк про вибух на Кримському мосту
13K
10 причин, чому Путін скоро втратить владу
12K
Чому Путін напав на Україну? Трамп зробив шокуючу заяву

Новини

РФ показала фуру, що вибухнула на Кримському мосту (відео)
Вчора, 13:39
Вибух на Кримському мосту. СБУ обіцяє все розповісти після перемоги
Вчора, 13:12
Росія вже порахувала збитки від вибуху на Кримському мосту
Вчора, 11:41
Окупанти скасували всі поїзди на Крим
Вчора, 10:40
Росія заявила про теракт на Кримському мосту
Вчора, 09:21
ЗСУ знищили понтонну переправу і відбили 17 атак ворога - Генштаб
Вчора, 07:28

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту