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    Події в Україні

    Родичі полонених українських бійців можуть отримувати їх виплати, - Резніков

    Резніков розповів, як сім&rsquo;ям полонених українських бійців отримати виплати&nbsp; - Родичі полонених українських бійців можуть отримувати їх виплати, - Резніков
    Резніков розповів, як сім’ям полонених українських бійців отримати виплати 
    фото з відкритих джерел

    Міністр закликав родичів звертатися до міністерства

    Родичі українських військових, які опинилися в полоні, можуть отримувати їх виплати. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі телемарафону.

    «Особливо хочу звернути увагу на виплату нашим воїнам, котрі опинилися в полоні. Грошове забезпечення, яке вони мають отримувати, виплачується членам сім'ї за їх зверненням», – сказав Резніков.

    Проте, для того, щоб розпочати ці виплати, має бути виданий відповідний наказ про службове становище військовослужбовця. Тому виплати можуть дещо затримуватись.

    «Необхідно не тільки переконатися, що наш воїн у полоні, скажімо, побачити його на відео, потрібно у певному порядку зафіксувати цей факт, щоб надалі все працювало як годинник», – додав міністр.

    За словами Резнікова, фінансисти Міноборони тримають на особливому контролі виплати сім'ям полонених. Він також закликав родичів звертатися до міністерства у разі потреби.

    Крім того, Резніков також пообіцяв незабаром надати роз'яснення про грошове забезпечення та виплати пораненим, а також про виплати сім'ям загиблих воїнів.

    Нагадаємо, 28 лютого Кабмін ухвалив рішення про винагороду українським військовослужбовцям, які воюють на передовій. Так, в умовах військового стану військовослужбовцям ЗСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки МОУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, особам рядового та начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліцейських виплачуватиметься додаткова винагорода у розмірі 30 тис. грн у розрахунку на місяць.

    Водночас військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують проведення заходів з національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах та в період здійснення зазначених заходів, розмір додаткової винагороди збільшується до 100 тис. грн. розрахунку на місяць, пропорційно часу участі у таких діях та заходах.

    Сім'ям загиблих на війні військовослужбовців виплачується одноразова грошова допомога у розмірі 15 млн. грн., яка розподіляється рівними частками на всіх одержувачів.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Родичі полонених українських бійців можуть отримувати їх виплати, - Резніков