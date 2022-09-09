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Що робити переселенцям, які не отримали виплати: поради уряду

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Що робити переселенцям, які не отримали виплати: поради уряду
Через війну мільйони українців стали вимушеними переселенцями
фото з відкритих джерел

Переселенці, які звернулися до 30 квітня через «Дію» по допомогу, але не отримали грошей, можуть вдруге подати відповідну заявку

Внутрішньо переміщені особи, які подали заявку на грошові виплати через додаток «Дія» та не отримали кошти, можуть вдруге звернутися по допомогу, але вже через структурні підрозділи з питань соцзахисту населення. Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко під час телемарафону.

«Не можу сказати, що таких випадків було багато, але кілька десятків тисяч звернень через недосконалу роботу системи «Дія» не дійшли до кінцевої точки прийняття рішення. Проаналізувавши цю ситуацію спільно з Міністерством цифрової інформації та реагуючи на запити цих людей, ми надали їм можливість повторно звернутися по допомогу», – сказав Музиченко.

Мінцифри сформувало перелік таких громадян, він уже переданий до органів соціального захисту населення. Тому ті внутрішньо переміщені особи, які звернулися до 30 квітня через «Дію» по допомогу, але так і не отримали грошей, можуть вдруге подати відповідну заявку.

Музиченко підкреслив, що заяви подаються не через ЦНАП чи територіальну громаду, а саме через структурні підрозділи з питань соцзахисту населення. «Якщо вони внесені до зазначеного списку, їм буде призначено допомогу починаючи з березня. Якщо людина не потрапила до такого списку, вона все одно має звернутися і надати підтвердження того, що у квітні поточного року вона вже подавала інформацію про надання допомоги. Їй також будуть призначені відповідні виплати», – підкреслив заступник міністра.

Як відомо, внутрішньо переміщені особи можуть отримувати соціальні послуги та виплати на підставі довідки від Державної міграційної служби або є-документа.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив зміни до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Кабінет міністрів також розширив перелік осіб, які зможуть отримати компенсацію за прихисток переселенців

Зазначається, що з 30 серпня Уряд зняв вікові обмеження для людей, які хочуть прихистити у себе внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Йдеться про внесення змін до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення переселенців. 

Теги: переселенці соцвиплати війна Україна Міністерство соціальної політики Міністерство цифрової трансформації України

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