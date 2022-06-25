Відпустка за власний рахунок. Експерт роз'яснив, в чому небезпека

Тривала відпустка за власний рахунок під час війни може позначитися на розмірі пенсії працівника

Українці, які погодяться на відпустку за власний рахунок, можуть залишитися без соцвиплат і пенсії

Українські роботодавці, які змушують співробітників під час війни писати заяви про відпустку за власний рахунок, наражають їх на небезпеку у майбутньому. Про це написав на Facebook експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський.

По-перше, такі відпустки можуть вплинути на майбутню пенсію працівника, оскільки розмір оплати праці та сплата страхових внесків впливають на страховий стаж.

«Якщо працівник написав заяву про відпустку без збереження заробітної плати на цілий місяць або більше (на час періоду військового стану), такому працівнику не нараховується заробітна плата, а значить відсутня і база для нарахування та сплати єдиного соціального внеску (страхового внеску) і як результат, страховий стаж за відповідні неоплачувані місяці не зараховується і можна залишитися без пенсії», – пояснив Павловський.

Крім того, працівник, захворівши під час такої відпустки, не зможе отримати допомогу з тимчасової непрацездатності.

Експерт нагадав, що, згідно із чинним законодавством, працівник під час відпустки без збереження заробітної плати, яка триває більше місяця, втрачає страховий стаж.

Нагадаємо, що під час війни пенсії перестають нараховуватися особам, які вважаються зниклими безвісти.