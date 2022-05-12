Відпустка під час війни: що потрібно знати

Навіть в умовах воєнного стану українці можуть піти у відпустку. Але не усі

Роботодавець може відмовити працівнику у відпустці під час дії воєнного стану

Українське законодавство дозволяє працівникам іти у оплачувану відпустку. Так, стаття 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» зазначає, що під час дії цього особливого правового режиму працівники можуть отримати щорічну основну оплачувану відпустку тривалістю 24 календарні дні.

Якщо ж тривалість відпустку у довоєнний час була більшою за 24 дні, то невикористані дні, пояснила юридична компанія «Міллер»,працівник може використати уже після припинення дії воєнного стану.

Крім того, роботодавець може надати відпустку без збереження заробітної платні згідно із статтею 26 Закону України «Про відпустки». Таку відпустку, як і у мирний час, працівник може отримати за згодою сторін, зокрема, через сімейні обставини.

Не усі працюючі українці можуть піти у відпустку під час війни. Закон, прийнятий 15 березня поточного року, зазначає, що роботодавець може відмовити у цьому праві працівникам, які залучені до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури. Виняток складають лише вагітні жінки та особи, які доглядають за дітьми до досягнення тими трирічного віку. Це ж обмеження стосується і можливості звільнення працівника під час відпустки.

Також попри воєнний стан кілька категорій працівників мають право на обрання зручного часу для відпусток. Це:

діти до 18 років;

особи з інвалідністю;

жінки перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї;

жінки, які мають 2 і більше дітей до 15 років або дитину з інвалідністю;

одинокі матері (батьки), які виховують дитину самостійно;

опікуни, піклувальники або інші самотні люди, які фактично виховують одного або більше дітей до 15 років за відсутності батьків;

дружини (чоловіки) військовослужбовців;

ветерани праці та люди, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

ветерани війни, люди, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також особи, на яких поширюється чинність закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу.

Нагадаємо, що у випадку, коли працівник без попередження виїхав за кордон під час воєнного стану в Україні, роботодавець не має права його звільнити.

Додамо також, що через війну власники малого та середнього бізнесу скоротили майже третину персоналу.