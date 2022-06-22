Пенсії на окупованих територіях: хто возить туди готівку

У деяких захоплених Росією українських регіонах пенсію не виплачують уже два місяці

Центральна влада дозволила «Укрпошті» возити готівкові кошти на захоплені рашистами території, аби забезпечити там виплату пенсій. Про це в інтерв’ю «Укрінформу» заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Верещук визнала, що ситуація із пенсійними виплатами на територіях, які контролюють російські війська, є великою проблемою. Саме тому була ухвалена постанова про перевезення готівки на ці території.

За словами віцепрем’єрки, державні банки також мають проблеми із виплатою пенсій. Втім, Приватбанк досі виплачує пенсії («на Херсонщині бідні люди стають у чергу до Приватбанку десь із другої години ночі, стоять, але через декілька годин можуть хоча б 3 тисячі гривень або якусь копійчину отримати» – розповіла Верещук), а у Ощадбанку ситуація «ще гірше».

Очільниця Мінреінтеграції заявила, що на цей момент уже відомо про випадки, коли люди на окупованих під час повномасштабної війни територіях не отримували пенсії два місяці.

«У будь-якому випадку, якщо людина не отримувала два місяці пенсію, ці гроші нікуди не дінуться, ніхто ці виплати не заморозить. Кошти будуть залишатися на картці до тих пір, поки людина не отримає можливість їх використати», – заспокоїла цих українців Ірина Верещук.

Нагадаємо, голова Херсонської ОВА заявив, що Україна продовжує бюджетні виплати на окупованій Херсонщині.

А само міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій на початку червня запевняло, що майже 90% українських пенсіонерів у районах, де триває війна, отримували виплати від держави

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