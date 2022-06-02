Відпустка під час воєнного стану: чи надаються працівникам додаткові вихідні

У період воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток

В Управлінні Держпраці у Полтавській області відповіли на питання, чи можна надати додаткову відпустку за особливий характер праці тривалістю 7 календарних днів (період роботи дозволяє) під час воєнного стану, якщо щорічна основна відпустка складає 24 календарні дні.

В період воєнного стану додаткові відпустки надають без обмежень.

Щорічну основну оплачувану відпустку в період воєнного стану надають працівникам тривалістю 24 календарні дні (ст. 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»).

Вказана норма не обмежує права працівника на щорічні додаткові та інші відпустки, передбачені законодавством.

Водночас у період воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв'язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури.

Нагадаємо, що у випадку, коли працівник без попередження виїхав за кордон під час воєнного стану в Україні, роботодавець не має права його звільнити.