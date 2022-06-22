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    Особисті фінанси

    Хто може залишитися без пенсії під час війни: роз’яснення Пенсійного фонду

    Відповідно до українського законодавства, особа, що має статус зниклої безвісти, не може отримувати пенсію - Хто може залишитися без пенсії під час війни: роз’яснення Пенсійного фонду
    Відповідно до українського законодавства, особа, що має статус зниклої безвісти, не може отримувати пенсію
    фото з відкритих джерел

    Особам, які вважаються зниклими безвісти, виплата пенсій скасовується автоматично

    Під час війни в Україні деякі правила виплат пенсій змінюються. У Пенсійному фонді України пояснили, у якому випадку можуть скасувати виплати пенсій.

    Зокрема, як зазначається у повідомленні Пенсійного фонду, коли людина, яка мала пенсію, отримала статус зниклої безвісти за особливих обставин особи, то виплати зупиняються.

    «Особа набуває статусу такої, що зникла безвісти за особливих обставин, з моменту внесення про неї відомостей, що містяться у заяві про факт зникнення, до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, у порядку, передбаченому законодавством, та вважається такою, що зникла безвісти за особливих обставин, з моменту подання заявником заяви про факт зникнення особи», – пояснили у відомстві.

    Наголошується, що відповідно до українського законодавства, особа, що має статус зниклої безвісти, не може отримувати пенсію.

    «Згідно зі статтею 47 закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» пенсія виплачується пенсіонеру за місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України. Враховуючи закон України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин», особа, зникла безвісти, є фізичною особою, стосовно якої протягом певного часу немає відомостей про її місцеперебування», – пояснили у Фонді.

    Виплата пенсії поновлюється після особистого звернення такої особи до органів Пенсійного фонду України.

    Нагадаємо, раніше влада дозволила «Укрпошті» возити готівкові кошти на захоплені рашистами території, аби забезпечити там виплату пенсій. Як зазначила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, ситуація із пенсійними виплатами на територіях, які контролюють російські війська, є великою проблемою. Саме тому була ухвалена постанова про перевезення готівки на ці території.

    Також Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій на початку червня запевняло, що майже 90% українських пенсіонерів у районах, де триває війна, отримували виплати від держави.

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    Теги: пенсіонери пенсійна система соцвиплати війна Україна пенсія #stoprussia
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    Хто може залишитися без пенсії під час війни: роз’яснення Пенсійного фонду