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    Акциз на «зеленую» энергию усилит влияние РФ на Украину, – Саакашвили

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    Акциз на «зеленую» энергию усилит влияние РФ на Украину, – Саакашвили

    «Зеленая» энергетика – это лучшая стратегия для Украины, но, вводя акцизы, мы не добьемся ничего»

    России выгодно внедрение акцизного сбора на производство зеленой электроэнергии в Украине, поскольку это поможет агрессору сохранить свое политическое и экономическое влияние на Украину.

    Об этом в Facebook написал глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили, призывая депутатов сегодня не голосовать за налоговый законопроект №5600.

    «В законопроекте №5600 предусматривается введение акциза на «зеленую» энергетику. Во всем мире идут навстречу «зеленой» энергетике. Целые страны принимают программы полного перехода на «зеленую» энергетику, а мы наоборот хотим убить развитие этого направления?», – заявил Саакашвили.

    При этом он возмутился такой инициативе, поскольку она усугубляет шансы Украины уйти от энергетической зависимости от России.

    «Зачем? Неужели Украине не важно слезть с газовой иглы России и заботиться об энергетической независимости? «Зеленая» энергетика – это лучшая стратегия для Украины, но, вводя акцизы, мы не добьемся ничего, мы потеряем и сделаем шаг назад», – подчеркнул Саакашвили.

    Кроме того, он отметил, что в законопроекте есть другие нормы, которые негативно отражаются на благосостоянии и социальном статусе многих украинцев, в частности законопроект предполагает введение налога на продажу недвижимости, а также усиливает фискальную нагрузку в операциях с землей.

    «Я прошу каждого депутата вникнуть в этот законопроект и понять, что то, что вам предлагают, – шаг назад для развития страны. Ни одна экономика мира не стала успешной благодаря повышению налогов и «закручиванию гаек». Принятие этого закона было бы большой ошибкой для страны и очередным шагом назад в то время, когда нужно бежать вперед», – подытожил Саакашвили.

    Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на «зеленую» энергию в Украине по ставке 3,2%.

    При обсуждении проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на «зеленую» электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, что является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

    В середине июня стало известно, что акции норвежской компании Scatec Solar, которая, в частности, имеет активы в Украине, потеряли в цене 10% из-за того, что в Украине не решается проблема накопленных долгов за произведенную зеленую электроэнергию, а также инициируются дополнительные законодательные изменения - введение акцизного сбора, которое является нарушением гарантий государства перед инвесторами.

    Теги: альтернативные источники энергии энергетика Михаил Саакашвили
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    Акциз на «зеленую» энергию усилит влияние РФ на Украину, – Саакашвили