Идея Кабмина по акцизу на зеленую энергию противоречит сути этого налога, – Карл Стурен

«Вводить акциз на зеленую энергетику – это парадокс», – подчеркнул Карл Стурен

План Кабинета министров внедрить акцизный сбор на производство «зеленой» электроэнергии в Украине противоречит сути такого вида налога и останавливает инвестиция в развитие сектора возобновляемой энергетики страны.

Об этом в ходе круглого стола, организованного Европейской бизнес ассоциацией, заявил владелец компании «Виндкрафт Украина» Карл Стурен.

«Ввести акциз на электроэнергию из возобновляемых источников абсолютно философски противоречит самой идее акциза», – сказал Стурен.

По его словам, согласно правильной логике и сути акцизный сбор - это плата потребителя за вредную услугу или товар. Он отметил, что акцизный сбор должен применятся на вредные товары, а не экологичную электроэнергию, - сигареты, алкоголь, бензин и дизельное топливо.

«Человек, который слишком много курит, уплатил акциз и отдал деньги на здравоохранение, на свое лечение и лечение других людей. Человек, который слишком много употребляет алкоголя, аналогично. Человек, который едет на автотранспорте, загрязняет природу отдает свои деньги на строительство дорог», – добавил инвестор.

Он сообщил, что в Украине точно так же существует акцизный сбор на производство электроэнергии, которая произведена из источников, загрязняющих окружающую среду.

«Есть акциз на те виды энергетики, которые приносят вред. Это угольные ТЭС, атомная энергетика. Но вводить акциз на зеленую энергетику – это парадокс», – подчеркнул Стурен.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на «зеленую» энергию в Украине по ставке 3,2%.

Ранее при обсуждении проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на «зеленую» электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимата и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

В конце мая народные депутаты Украины, которые входят в межфракционное объединение «Чистая энергия – здоровая окружающая среда» пожаловались в Секретариат Энергетического Сообщества ЕС на противоправные действия Кабинета министров и Министерства финансов о введении акцизного сбора на «зеленую» энергию в Украине, что противоречит законодательству ЕС .

28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и заставляет компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы.