ЕБРР и Энергосообщество раскритиковали налоговый законопроект за пункт об акцизе на «зеленую» энергию
Иностранные инвесторы уже инициировали международный арбитражный иск против Украины за сокращение «зеленых» тарифов
Вероятное введение акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине противоречит целям ЕС по декарбонизации, угрожает планам страны по интеграции с европейской энергосистемой и поэтому эта норма должна быть пересмотрена.
Об этом говорится в письме Европейский банк реконструкции и развития, Черноморский банк торговли и развития, Нидерландская финансовая компания развития, Институт финансирования развития, а также Секретариата Энергетического сообщества в адрес главы Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова.
«Мы хотели бы обратить ваше внимание на этот вопрос, потому что предлагаемое введение акцизного налога с 1 июля 2021 года независимо от его ставки будет нарушать стабилизационную оговорку, регулирующую договоренности с производителями возобновляемой энергии в соответствии с Законом №810 от 1 августа 2020 года», – говорится в заявлении.
В заявлении отмечается, что иностранные инвесторы уже инициировали один крупный международный арбитражный иск против Украины за ретроактивное сокращение «зеленых» тарифов, гарантированных законом, и что любые дальнейшие односторонние изменения в законодательстве, направленные на введение или повышение налогов, скорее всего, приведут к дополнительным денежным искам Украины о компенсации.
«Правительство Украины путем подписания Меморандума о взаимопонимании с двумя ассоциациями производителей возобновляемой энергии под эгидой Секретариата Энергетического сообщества в июне 2020 года обязалось, что «Государственные органы Украины обязуются в пределах своей компетенции принять все необходимые меры по недопущению принятия соответствующими государственными органами Украины законов и других нормативных актов, ухудшающих условия хозяйственной деятельности производителей ВИЭ, в частности, путем введения дополнительных налогов, сборов, штрафов, снижения FiT и т. д.», – напоминают международные организации.
По их словам, в течение прошлого года энергетический сектор Украины находился в состоянии потрясений, продолжающийся кризис платежей, что привело к постоянному накоплению непогашенной задолженности перед производителями возобновляемой энергии в размере 17,8 миллиарда гривен по состоянию на 30 апреля 2021 года.
«Акцизный налог на производителей возобновляемой энергии будет еще больше дестабилизировать энергетический сектор и нанести ущерб инвестиционной привлекательности и репутации Украины», - подчеркивается в письме.
Организации добавляют, что переход Украины к низкоуглеродным технологиям требует долгосрочной дорожной карты для замены со временем традиционных генерирующих мощностей, учитывающей также последствия интеграции ENTSO-E и инвестиции, необходимые в хранилище, гибкие резервные мощности и сети.
«С учетом вышеизложенного, а также критически важной роли возобновляемых источников энергии для энергетической безопасности и энергетической независимости Украины и ее способности достичь климатических целей, таких как обязательства Украины по Парижскому климатическому соглашению (как включено в определяемый на национальном уровне вклад Украины), и достичь углеродной нейтральности путем 2060, призываем вас учитывать это при рассмотрении данной инициативы Верховной Радой Украины», – подытожили организации.
Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на «зеленую» энергию в Украине по ставке 3,2%.
При обсуждении проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на «зеленую» электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, что является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.
В середине июня стало известно, что акции норвежской компании Scatec Solar, которая, в частности, имеет активы в Украине, потеряли в цене 10% из-за того, что в Украине не решается проблема накопленных долгов за произведенную зеленую электроэнергию, а также инициируются дополнительные законодательные изменения – введение акцизного сбора, которое является нарушением гарантий государства перед инвесторами.