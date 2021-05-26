«ДТЕК трансформується, щоб стати більш екологічним, ефективним і технологічним бізнесом, – виконавчий директор ДТЕК Сахарук

Широкому використанню золошлакових матеріалів (ЗШМ) в Україні заважають відсутність діючої системи «зелених» державних закупівель і брак спеціальних стандартів для ЗШМ. Крім того, неціновий критерій екологічності матеріалів є не обов'язковим, а «рекомендованим», і на практиці не використовується.

Про це говорили учасники круглого столу «Циркулярна економіка в дії: використання золошлаків у дорожньому будівництві», організованого на базі комітету промислової екології та сталого розвитку Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).

Під час дискусії виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук зазначив, що український бізнес має очолити інновації для змін, спрямованих на захист довкілля.

«ДТЕК трансформується, щоб стати більш екологічним, ефективним і технологічним бізнесом, який в своїй діяльності керується принципами ESG. Це наш внесок у побудову нової економіки України. Ми вважаємо, що бізнес має очолити інновації для змін, спрямованих на захист довкілля, а циркулярна економіка являє собою частину цих змін. Держава зі свого боку, як найбільший споживач в економіці, закуповуючи «зелену» продукцію, створить її ринок в Україні, що стане стимулом для появи нових гравців, – зазначив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук. – ДТЕК шукає можливості для максимального застосування золошлакових матеріалів, вивчаючи кращий світовий досвід. Компанія працює над реалізацією пілотного проекту з використання цих продуктів у будівництві автомобільних доріг в Івано-Франківській області. Сподіваємося, що пілотний проєкт буде реалізований найближчим часом, чим зніме всі упередження дорожніх компаній про використання золошлакових матеріалів».

Розвиток циркулярної економіки — одне з основних напрямів, зафіксованих у концепції Європейського зеленого курсу (European Green Deal). Її мета – розірвати зв'язок між економічним зростанням і збільшенням споживання природних ресурсів.

Нагадаємо, ДТЕК запустив першу в Україні систему накопичення енергії.