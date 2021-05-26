«Українську правду» продали. Що відомо про нового власника

Сторони домовились про те, що редакційна політика видання залишиться без змін

Одне із найстаріших українських інтернет-видань продали. Новим власником «Української правди» став генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала. Всі корпоративні права і активи переходять до групи компаній Dragon Capital. Про це повідомляє сама «Українська правда».

У повідомленні йдеться, що сторони домовились про те, що редакційна політика видання та підходи до роботи залишаться без змін.

Команда «УП» на чолі з головною редакторко Севгіль Мусаєвою продовжить працювати в тому ж форматі, що і раніше, в тісній співпраці з Оленою Притулою, яка й надалі виконуватиме роль редактора-засновника.

«За аналогією з проєктом НВ, ми продовжимо практику невтручання власника в редакційну політику УП й раді анонсувати підписання відповідного документа, що буде знаходитися у вільному доступі на сайті видання», – розповів новий власник.

Мусаєва у свою чергу дала такий коментар: «Усі 21 рік існування «Української правди» для нашої команди на першому місці були інтереси читача та українського суспільства. Цей принцип є для нас непорушним і найголовнішим, ми й надалі будемо дотримуватися його в нашій роботі. Редакційна угода із новим власником «УП» закріплює це на папері».

Dragon Capital розглядає цю інвестицію як ще один крок до підтримки вільних медіа та свободи слова в Україні. Інвестиційна компанія переконана у великих перспективах цифрових медіа як успішного бізнесу, популярність яких зростатиме протягом наступних років.

Повідомляється, що «багатий досвід Dragon Capital… допоможе проєкту стати ще більш цікавим для читача й зміцнити його лідерські позиції на ринку».

Зазначимо, що Фіала також є співвласником компанії Медіа-ДК, яка видає журнал НВ.

«Редакція «Новое время», іншого медіа-проєкту групи компаній Dragon Capital, продовжить свою роботу абсолютно незалежно від редакції «УП», – зазначається у повідомленні.

Томашу Фіалі 47 років, народився він у Чехії. Наразі він є генеральним директором (CEO) української інвестиційної компанії Dragon Capital.

У 2016—2018 компанія Dragon Capital з європейськими та американськими партнерами інвестувала в нерухомість України близько $400 млн. Інвестиційним партнером Фіали в компанії, серед інших, є фонд американського фінансиста Джорджа Сороса Soros Fund Management.

2015 року капітал Фіали оцінювався журналом «Фокус» в 187,9 млн $ (2013 – в 145,2 млн). Посідав 78 місце з найбагатших людей України (2013).

У травні 2014 року Фіала заснував щотижневе російськомовне суспільно-політичне видання «Новое время» (з часом перейменовано на «НВ»), а в червні – новинний сайт і «Радіо НВ».

Мотивацією інвестувати в медіа Томаш називає необхідність існування незалежних ЗМІ, які забезпечують демократичний розвиток країни. 2014 року Фіала вклав у видання 2,5 млн $. Спочатку планувалось, що на третій рік роботи проект має стати прибутковим, але цього не сталося.

У грудні 2018-го з видання «Новое время» звільнилася вся команда журналістів, пояснюючи це тиском і цензурою. Натомість головред видання Віталій Сич пояснив це тим, що це спільне рішення колективу і редакції, а журналісти планували займатися власними проектами. Фіала прокоментував ці події, сказавши, що він не приймає рішень, не впливає на політику видання, і дізнався про звільнення всього колективу після того, як було прийнято це рішення.

Томаш брав участь у першому та другому Майданах.

У 2014-2015 роках підтримував близькі стосунки з тодішнім президентом Порошенком та прем'єром Яценюком. Але 2015 року стосунки погіршились, Фіала згодом дав два інтерв'ю німецькому журналу «Шпіґель», де критикував прем'єра й президента. При цьому Фіала заявив, що за 2014-2016 року в Україні покращився інвестиційний клімат, і країна отримала 2 млрд $ інвестицій.

Володіє чеською (рідна), англійською (вільно), німецькою (вільно), російською (вільно), українською (початковий рівень).

Із 2016 – член правління Transparency International Ukraine.

Із 2015 – голова Наглядової ради Центру економічної стратегії.

Із 2010 по 2015 та з 2016 – президент «Європейської бізнес асоціації».

Член спостережної ради компаній Dragon-Ukrainian Properties та Development plc. акції яких розміщено на дочірні біржі LSE – Alternative Investment Market.

Українська біржа назвала Dragon Capital лідером фондового ринку України (2010), найкращим онлайн-брокером (2010), а також лідером у залученні клієнтів інтернет-трейдингу (2009).

2011 – нагорода від видання Kyiv Post за «особистий внесок у розвиток бізнесу в Україні та високі досягнення протягом 10 років».

Дружина Наталя Фіала (в дівоцтві Фуклєва) – директор громадської організації «Люди майбутнього» (один з засновників – Святослав Вакарчук).