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    «Українську правду» продали. Що відомо про нового власника

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    Новим власником &laquo;Української правди&raquo; став гендиректор Dragon Capital - «Українську правду» продали. Що відомо про нового власника
    Новим власником «Української правди» став гендиректор Dragon Capital

    Сторони домовились про те, що редакційна політика видання залишиться без змін

    Одне із найстаріших українських інтернет-видань продали. Новим власником «Української правди» став генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала. Всі корпоративні права і активи переходять до групи компаній Dragon Capital. Про це повідомляє сама «Українська правда».

    У повідомленні йдеться, що сторони домовились про те, що редакційна політика видання та підходи до роботи залишаться без змін.

    Команда «УП» на чолі з головною редакторко Севгіль Мусаєвою продовжить працювати в тому ж форматі, що і раніше, в тісній співпраці з Оленою Притулою, яка й надалі виконуватиме роль редактора-засновника.

    «За аналогією з проєктом НВ, ми продовжимо практику невтручання власника в редакційну політику УП й раді анонсувати підписання відповідного документа, що буде знаходитися у вільному доступі на сайті видання», – розповів новий власник.

    Мусаєва у свою чергу дала такий коментар: «Усі 21 рік існування «Української правди» для нашої команди на першому місці були інтереси читача та українського суспільства. Цей принцип є для нас непорушним і найголовнішим, ми й надалі будемо дотримуватися його в нашій роботі. Редакційна угода із новим власником «УП» закріплює це на папері».

    Dragon Capital розглядає цю інвестицію як ще один крок до підтримки вільних медіа та свободи слова в Україні. Інвестиційна компанія переконана у великих перспективах цифрових медіа як успішного бізнесу, популярність яких зростатиме протягом наступних років.

    Повідомляється, що «багатий досвід Dragon Capital… допоможе проєкту стати ще більш цікавим для читача й зміцнити його лідерські позиції на ринку».

    Зазначимо, що Фіала також є співвласником компанії Медіа-ДК, яка видає журнал НВ.

    «Редакція «Новое время», іншого медіа-проєкту групи компаній Dragon Capital, продовжить свою роботу абсолютно незалежно від редакції «УП», – зазначається у повідомленні.

    Томашу Фіалі 47 років, народився він у Чехії. Наразі він є генеральним директором (CEO) української інвестиційної компанії Dragon Capital.

    У 2016—2018 компанія Dragon Capital з європейськими та американськими партнерами інвестувала в нерухомість України близько $400 млн. Інвестиційним партнером Фіали в компанії, серед інших, є фонд американського фінансиста Джорджа Сороса Soros Fund Management.

    2015 року капітал Фіали оцінювався журналом «Фокус» в 187,9 млн $ (2013 – в 145,2 млн). Посідав 78 місце з найбагатших людей України (2013).

    У травні 2014 року Фіала заснував щотижневе російськомовне суспільно-політичне видання «Новое время» (з часом перейменовано на «НВ»), а в червні – новинний сайт і «Радіо НВ».

    Мотивацією інвестувати в медіа Томаш називає необхідність існування незалежних ЗМІ, які забезпечують демократичний розвиток країни. 2014 року Фіала вклав у видання 2,5 млн $. Спочатку планувалось, що на третій рік роботи проект має стати прибутковим, але цього не сталося.

    У грудні 2018-го з видання «Новое время» звільнилася вся команда журналістів, пояснюючи це тиском і цензурою. Натомість головред видання Віталій Сич пояснив це тим, що це спільне рішення колективу і редакції, а журналісти планували займатися власними проектами. Фіала прокоментував ці події, сказавши, що він не приймає рішень, не впливає на політику видання, і дізнався про звільнення всього колективу після того, як було прийнято це рішення.

    Томаш брав участь у першому та другому Майданах.

    У 2014-2015 роках підтримував близькі стосунки з тодішнім президентом Порошенком та прем'єром Яценюком. Але 2015 року стосунки погіршились, Фіала згодом дав два інтерв'ю німецькому журналу «Шпіґель», де критикував прем'єра й президента. При цьому Фіала заявив, що за 2014-2016 року в Україні покращився інвестиційний клімат, і країна отримала 2 млрд $ інвестицій.
    Володіє чеською (рідна), англійською (вільно), німецькою (вільно), російською (вільно), українською (початковий рівень).

    • Із 2016 – член правління Transparency International Ukraine.
    • Із 2015 – голова Наглядової ради Центру економічної стратегії.
    • Із 2010 по 2015 та з 2016 – президент «Європейської бізнес асоціації».

    Член спостережної ради компаній Dragon-Ukrainian Properties та Development plc. акції яких розміщено на дочірні біржі LSE – Alternative Investment Market.

    Українська біржа назвала Dragon Capital лідером фондового ринку України (2010), найкращим онлайн-брокером (2010), а також лідером у залученні клієнтів інтернет-трейдингу (2009).

    2011 – нагорода від видання Kyiv Post за «особистий внесок у розвиток бізнесу в Україні та високі досягнення протягом 10 років».

    Дружина Наталя Фіала (в дівоцтві Фуклєва) – директор громадської організації «Люди майбутнього» (один з засновників – Святослав Вакарчук).

    Теги: ЗМІ бізнес політика Українська правда журналіст
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