Доходи киян у 2020 році більш як удвічі перевищили середній показник в Україні

Київ – лідер за більшістю показників соціально-економічного розвитку в Україні вже шостий рік поспіль

За результатами оцінки соціально-економічного розвитку регіонів 2020 року, наведеними у моніторингу Міністерства розвитку громад та територій України, Київ має більшість найвищих показників. Таким чином уже шостий рік поспіль столиця є лідером серед регіонів України. Про це повідомляє Департамент економіки та інвестицій Київської міської держадміністрації.

Оцінювання проводилось на підставі даних офіційної статистики та інформації центральних і місцевих органів виконавчої влади за 60 показниками, що характеризують ситуацію за 12 напрямами в різних сферах соціально-економічного розвитку регіонів.

Показник валового регіонального продукту в розрахунку на одну особу населення

За одним із основних індикаторів стану економіки регіону – показником валового регіонального продукту в розрахунку на одну особу населення, за підсумками 2019 року всі регіони продемонстрували зростання ВРП порівняно з показниками 2018 року. У середньому в Україні цей показник склав 94661 гривень (у 2018 році – 84235 гривень). Традиційним лідером серед регіонів є Київ, де цей показник складає 320885 гривень.

Доходи населення

За даними моніторингу, у 2020 році наявні доходи населення збільшились в усіх регіонах, порівняно з показниками 2019 року, і в середньому в Україні цей показник у розрахунку на одну особу населення склав 73355 гривень (у 2019 році – 69140 гривень). Найвище значення показника у 2020 році зафіксовано в столиці – 179302 гривень.

Доходи місцевих бюджетів

Київ також є лідером за обсягом доходів місцевих бюджетів у розрахунку на одну особу населення у 2020 році. Тут цей показник становить 15,2 тис. грн. Крім того, у столиці – найбільший в Україні обсяг капітальних видатків із місцевих бюджетів на одного мешканця регіону, і становить 4,6 тис. грн.

Капітальні інвестиції

Обсяг капітальних інвестицій на одну особу в середньому в Україні у 2020 році становив 9157,7 гривень. При цьому максимальне значення у 2020 році спостерігалося у Києві – 44214,4 грн.

Прямі інвестиції

За даними Національного банку України, в загальному обсязі прямих інвестицій частка Києва становить 44,5%. Загалом за 2020 рік обсяг прямих інвестицій в Україну (залишки за регіонами) склав 48934,6 млн дол. США.

Розвиток малого та середнього підприємництва

Столиця також лідирує серед регіонів України за розвитком малого та середнього підприємництва. Стан підприємництва в регіоні оцінюють за кількістю малих і середніх підприємств на 10 тис. осіб населення. У Києві ці показники минулого року становили 981 та 13,6 од. відповідно.

Зайнятість населення

За рівнем зайнятості населення Київ також має першість за результатами 2020 року з показником 61,7%.