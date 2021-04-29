Бізнес потребує більше свободи і менше податків, – політолог

«Потрібно проводити зважену політику і шукати шляхи для наповнення бюджету», – резюмував Фесенко

Влада під час кризи має знайти баланс, адже бізнесу необхідно допомогти подолати економічні проблеми. Про це заявив політолог Володимир Фесенко.

«Треба проводити гнучку політику по відношенню до бізнесу, особливо до малого і середнього, який потерпає від кризи нинішньої. Треба ним дати більше повітря, а відповідно менше податків, щоб вони розвивалися, щоб не загинули і щоб вони підживлювали економіку», – сказав Фесенко в ефірі телеканалу «Україна 24».

Водночас, на його думку, існує питання наповнення бюджету, тому потрібно проводити зважену політику і шукати шляхи для наповнення бюджету.

«Треба демонструвати мистецтво політики і знайти баланс, щоб були гроші в бюджеті. Але таким чином, щоб це не було надмірним тиском на економіку», – резюмував Фесенко.

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що замість того, щоб вбивати бізнес, владі варто було б навести порядок на тіньовому ринку палива, де процвітають мільярдні корупційні схеми. Так він прокоментував намір голови податкового комітету Данила Гетманцева підвищити податки для бізнесу.

У свою чергу інвестаналітик Ерік Найман підкреслив, що підвищення податків спровокує уповільнення економіки і призведе до зростання цін на товари і послуги.