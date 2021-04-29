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    Українська делегація у ПАРЄ відреагувала на санкції проти нардепа Гончаренка

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    Олексій Гончаренко демонстрував прапор України, прострелений кулями російських окупантів. Після цього його позбавили права виступу на три місяці - Українська делегація у ПАРЄ відреагувала на санкції проти нардепа Гончаренка

    Олексій Гончаренко демонстрував прапор України, прострелений кулями російських окупантів. Після цього його позбавили права виступу на три місяці

    Скріншот з відео

    Українська делегація сподівається, що ПАРЄ у своїй діяльності буде рішуче боротися з подвійними стандартами

    Постійна делегація Верховної Ради у ПАРЄ оприлюднила заяву щодо позбавлення нардепа Олексія Гончаренка права виступу на три місяці та висловила «глибоке розчарування» щодо цього рішення. Відповідна заява розміщена на сторінці делегації у Facebook.

    «Ми, члени Постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській Асамблеї Ради Європи, висловлюємо глибоке розчарування щодо рішення Комітету з питань Правил процедури, імунітетів та інституційних справ Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо позбавлення члена Постійної делегації Олексія Гончаренка права виступу на 3 місяці на підставі листа голови російської делегації Петра Толстого», – йдеться у заяві.

    Представники української делегації запевнили у своїй прихильності слідуванню принципам і цінностям Ради Європи.

    «Втім, ми вважаємо причину такого рішення щонайменще – дискусійною, а наслідки такого безпрецедентного рішення – небезпечними, з точки зору свободи висловлювання та свободи слова в ПАРЄ, особливо, зважаючи на той факт, що відповідне рішення стосується висловлювань делегата у соціальних мережах, а не під час його публічного виступу в Асамблеї», – сказано у заяві.

    «Разом з тим, Асамблея не має залишатись осторонь усіх випадків порушень статутних зобов'язань держав-членів, а також регламентних процедур, які є обов'язковими для усіх членів Асамблеї, незалежно від країни, членами делегації якої вони є», – йдеться у документі.

    Українська делегація закликає керівництво ПАРЄ заохочувати, а також просувати позитивний імідж Асамблеї як органу, що захищає основоположні цінності Ради Європи: верховенство права, демократію та права людини.

    «Сподіваємося, що Парламентська Асамблея Ради Європи у своїй діяльності буде рішуче боротися з подвійними стандартами», – резюмується у заяві.

    Як відомо, ПАРЄ позбавила слова українського делегата Гончаренка через донос росіян.

    Нагадаємо, 20 квітня президент ПАРЄ Рік Дамс пригрозив дисциплінарними санкціями за те, що під час сесії показали прострілений прапор України з фронту на Донбасі.

    Гончаренко розповів «Главкому», що українські військові доручили йому показати європейцям прапор, прострілений російськими кулями.

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    Теги: Росія Верховна Рада санкції Олексій Гончаренко прапор ПАРЄ політика Україна
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