Акциз для зеленої енергетики спровокує шквал міжнародних арбітражів від інвесторів, – нардеп

На Україну очікують численні позови від зелених інвесторів?

«Інвестори зі зрозумілих причин виграють суд і за це все доведеться заплатити кожному українцю», – Гончаренко

Ініціюючи введення нових податків для підприємств зеленої енергетики Кабінет міністрів України спровокує шквал міжнародних арбітражів проти України через порушення законодавства та зобов’язань держави перед іноземними інвесторами.

Про це у Facebook написав нардеп Олексій Гончаренко, коментуючи появу першого позову проти України з боку іноземного інвестора в зелену енергетику. Звернутися в міжнародні арбітражі його змусив шантаж держави.

«Наше міжфракційне об’єднання «Чиста енергія – здорове довкілля» постійно говорило про проблеми та ризики міжнародних арбітражів владі. І там вкрай необачно думали, що все обійдеться», – сказав Гончаренко.

«Приблизно півтора роки знадобилося інвесторам, щоб перестати вірити брехні Зеленського, яку він озвучував як представникам бізнесу в Канаді, так і на форумі в Давосі», – додав депутат.

При цьому він побажав успіху інвестору, вказавши, що правда на його стороні. Депутат впевнений, що інші інвестори надихнуться першим позовом і за ним посипляться нові і нові скарги в міжнародні арбітражі.

«Особливо сприятиме цьому сам Кабмін. Він протиправно та безпідставно хоче ввести акцизний податок на зелену енергію. Це є абсолютно протилежним до того, як підтримують чисту енергетику в країнах ЄС», – пояснив Гончаренко.

«Зеленський перестане бути президентом у 2024 році. Якщо не раніше. А от пожинати плоди його «діяльності» будуть українці. Коли інвестори зі зрозумілих причин виграють суд і за це все доведеться заплатити кожному українцю», – підкреслив він.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, уряд хоче запровадити акцизний податок на продаж «зеленої» електроенергії, наразі пропонується широкий діапазон ставки - від 3,2% до 40%.

28 квітня стало відомо, що компанія Modus Energy International, яка знаходиться у власності громадян Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує свої зобов'язання по виплатах за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на зміни правил, які скорочують її доходи.

ДП «Гарантований покупець» змусив дочірні компанії Modus Energy International підписати Додаткову угоду, що передбачає скорочення шляхом здійснення загроз позивачеві (в разі відмови підписання Додаткової угоди) і тому компанія розглядає це як ініціювання процедури розірвання Договору купівлі-продажу «зеленої» енергії, який діє до 2030 року.

Згідно з документацією, позивач просить арбітражний суд: визнати Україну такю, що порушила вимоги статей Договору про Енергетичну хартію; зобов'язати Україну сплатити відсотки на суми збитків, нарахованих арбітражним судом, на певних умовах; а також зобов'язати оплатити всі витрати понесені на арбітражне провадження.

Як повідомлялося, за інформацією НБУ, на тлі кризи у «зеленій» енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну в 2020 році склав 868,2 млн, тоді як в 2019 році чистий приплив склав 5,860 млрд доларів. Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.

Станом на кінець квітня рівень розрахунків перед інвесторами становить 20%. З 22,4 млрд гривень боргу 2020 держава заплатила тільки 4,5 млрд грн.