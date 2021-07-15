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    Дело «Роттердам+»: заводы Коломойского снова оспаривают закрытие дела

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    Заводы Коломойского снова оспаривают закрытие дела &laquo;Роттердам+&raquo; - Дело «Роттердам+»: заводы Коломойского снова оспаривают закрытие дела
    Заводы Коломойского снова оспаривают закрытие дела «Роттердам+»
    Фото: rbc.ua

    Заявители после назначения рассмотрения дела об отводе не явились в суд

    Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов Игоря Коломойского, а также Центр противодействия коррупции (ЦПК) Виталия Шабунина снова подали иски с просьбой отменить решение о закрытии дела «Роттердам+» из-за отсутствия в нем состава преступления.

    Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеозапись на официальном канале суда, который состоялся в четверг, 15 июля.

    Следственная судья Екатерина Широкая в начале заседания сообщила, что истец подал заявление об отводе судьи. Из-за этого рассмотрение дела приостановлено до решения вопроса об отводе.

    Заявители после назначения рассмотрения дела об отводе не явились в суд, по сути проигнорировав заседание, которое состоялось по их же инициативе. Заседание назначено на пятницу, 16 июля.

    По мнению адвокатов, это нетипичное заявление, когда стороны действуют в общих интересах с НАБУ, не доверяют ВАКСу, с которым с момента создания антикоррупционной системы практически всегда было полное взаимопонимание.

    В настоящий момент аналогичное дело рассматривает другая судья ВАКС по заявлению, поданному в один день представителями лояльных к НАБУ ЦПК Виталия Шабунина и Запорожского завода ферросплавов Коломойского.

    Ранее сообщалось, что 20 мая новый прокурор САП в четвертый раз закрыл дело «Роттердам+». Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

    Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

    Расследование дела «Роттердам+» длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

    Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.

    Теги: суд НАБУ САП судья
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    Дело «Роттердам+»: заводы Коломойского снова оспаривают закрытие дела