НАЗК не здається. До суду надійшов новий позов з вимогою звільнити Вітренка

НАЗК наголошує, що підписання контракту з Вітренком порушує положення закону про запобігання корупції

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) звернулося до Шевченківського райсуду Києва з позовом про розірвання контракту між НАК «Нафтогаз України» і головою правління Юрієм Вітренком.

Як повідомляється на сайті НАЗК, раніше виявлені порушення не були усунені.

Так, раніше НАЗК виявило, що підписання контракту з Вітренком порушує положення закону про запобігання корупції, оскільки той раніше працював на посаді заступника міністра енергетики та виконував обов'язки глави міністерства, при цьому впливаючи на «Нафтогаз».

Після цього НАЗК направляло приписи до Кабінету міністрів і наглядовій раді «Нафтогазу» з вимогою розірвати контракт, але цього досі не сталося.

«Саме тому НАЗК звернулося до суду для припинення трудового договору з керівником компанії, як це передбачено згаданим законом (п.2 ст. 26)», – йдеться в повідомленні.

При цьому в агентстві підкреслюють, що представники уряду і сам Вітренко підкреслювали необхідність подання такого позову, хоча усунути порушення в разі конфлікту інтересів зобов'язані й без рішення суду.

Крім того, голові наглядової ради «Нафтогазу» Клер Споттісвуд направили лист з роз'ясненням, як наглядова рада має усунути порушення закону.

На початку липня повідомлялося, що Вітренко й надалі очолюватиме «Нафтогаз». Окружний адміністративний суд Києва зупинив дію припису НАЗК.

Раніше стало відомо, що глава «Нафтогазу» піде до суду через новий припис НАЗК.

Як повідомлялося, 1 липня Національне агентство з питань запобігання корупції направило припис голові наглядової ради НАК «Нафтогаз України» Клер Споттісвуд з вимогою припинити контракт з головою правління компанії Юрієм Вітренком.

До цього 14 червня НАЗК унаслідок моніторингу додержання законодавства про запобігання конфлікту інтересів виявило порушення в діяльності колишнього заступника міністра енергетики України Юрія Вітренка, який наразі обіймає посаду голови правління НАК «Нафтогаз України». У зв’язку з цим НАЗК внесло припис Кабміну.

В антикорупційному відомстві додали, що для того, щоби виконати закон та припинити незаконний контракт із головою НАК «Нафтогаз України» загалом не потрібно жодних приписів. Однак, коли закон не виконується, то НАЗК зобов’язане реагувати на такі порушення.