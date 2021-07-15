«Театр абсурду не закінчився»: суд дав ДБР ще рік на розслідування справи про Томос

ДБР було мало двох років для розслідування, їм потрібно три

Суд ще на рік продовжив строк досудового розслідування у справі про надання Україні Томосу про автокефалію, в якій фігурує п'ятий президент України Петро Порошенко. Про це у своєму блозі повідомив адвокат Порошенка Ігор Головань.

«Майже рік тому я писав про вимушене закриття ДБР після вісім (!) місяців «розслідування» однієї з найбільш одіозних із багатьох десятків сфабрикованих проти п'ятого президента України Петра Порошенка справ – стосовно Томосу про автокефалію Православної церкви України. Але виявляється, цей театр абсурду тоді не закінчився! Постанову про закриття провадження було скасовано у березні 2021 року. А у травні 2021 прокуратура забрала смердючу справу з центрального апарату ДБР і сховала в Миколаєві», – написав Головань.

Він повідомив, що старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією в Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, Гарановський О.В. за погодженням з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури Полубоком Д.Ю. звернувся до суду із клопотанням про продовження на 12 місяців, тобто до 13.07.2022.

«Миколаївським із дислокацією в Одесі релігієзнавцям із ДБР мало двох років «розслідування», їм потрібно три. І слідчий суддя бажання задовольнив, строк досудового розслідування до 13.07.2022. продовжив», – резюмував Головань.

Зазначимо, що колишній народний депутат від «Опозиційного блоку» Михайло Добкін заявив, що це він став ініціатором нової справи проти п'ятого президента Петра Порошенка через Томос.

Згодом Помісна українська церква зробила заяву на підтримку Порошенка.

Як відомо, 5 січня 2019 року у Стамбулі відбулася церемонія передачі Томосу про автокефалію об’єднаної Української православної церкви митрополитові Київському і всієї України Епіфанію. На церемонії передачі томосу також було присутнє керівництво України на чолі з п’ятим президентом Петром Порошенком.

До слова, Патріарх Варфоломій вважає надання автокефалії Українській церкві головною подією року.

За словами патріарха Варфоломія, ПЦУ з січня 2019 року є єдиною канонічною автокефальною церквою на території України.