Експерт пояснив, чому провалилося залучення єврооблігацій «Укренерго»

Подпругін вважає, що історія успіху «Укренерго» з випуском бондів потроху перетворюється у досить гучний провал

Залучення єврооблігацій «Укренерго» на суму 825 мільйонів євро стало провальним через ручне втручання з боку влади в розподіл коштів між підприємствами зеленої енергетики, результатом якого стало блокування виплат на адресу компанії ДТЕК ВДЕ.

Про це заявив операційний директор компанії Elementum Energy Олександр Подпругін, перебуваючи в Копенгагені – на міжнародній конференції, де обговорюються перспективи розвитку відновлюваної генерації.

«На порядку денному – як пришвидчити так званий зелений перехід, адже сьогоднішніх темпів недостатньо для зупинення зміни клімату, тобто тих цілей, які поставив для себе Євросоюз», – сказав

«Сидячи тут у Копенгагені, дуже важко і неприємно повертатися до порядку денного України, в якому поки що стоїть не питання розвитку, а скоріше питання виживання галузі», – додав Поппругін.

Він вказав, що у гравців ринку немає впевненості у тому, що з індустрією відбудуться розрахунки в повному обсязі за 2021 та 2020 роки.

«В плані облігацій, які отримав «Укренерго» – вони мають бути розподілені в повному обсязі. І ті кошти, які все ще знаходяться на рахунках «Укренерго» – це декілька мільярдів гривень, так само які вже знаходяться на рахунках «Гарантованого покупця», які звичайно необхідно якомога швидше погасити всю заборгованість перед компаніями ДТЕК», – підкреслив Подпругін.

Він вказав, що історія успіху «Укренерго» з випуском цих бондів потроху перетворюється у досить гучний провал.

«Я можу сказати, що і ми як приватний інвестор, найбільший міжнародний інвестор в українську відновлювану генерацію, починаємо відчувати ці відголоски невиплати боргів за 2020 рік одній компанії», - повідомив топ-менеджер.

Він додав, що компанія отримує дзвінки від міжнародних фінансових інституцій з проханням пояснити як це вплине на наші подальші інвестиційні плани.

«І відповідь є така – що поки ця ситуація не буде вирішена, то про подальше фінансування проектів мова йти навряд чи буде», – зазначив Подпругін.

Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед «зеленими» інвесторами із коштів цільових «зелених» єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали всі компанії, окрім однієї компанії – ДТЕК ВДЕ.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.