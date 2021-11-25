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    Економіка та фінанси

    ДТЕК очікує прибуття другого судна з американським вугіллям наступного тижня

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    ДТЕК домовився про імпорт 1,2 млн тонн вугілля і гарантував, що всі ТЕС компанії будуть забезпечені вугіллям до закінчення опалювального&nbsp;сезону - ДТЕК очікує прибуття другого судна з американським вугіллям наступного тижня
    ДТЕК домовився про імпорт 1,2 млн тонн вугілля і гарантував, що всі ТЕС компанії будуть забезпечені вугіллям до закінчення опалювального сезону

    Сім кораблів з вугіллям з США та Колумбії законтрактував ДТЕК для проходження опалювального сезону

    Компанія ДТЕК Енерго очікує прибуття другого із семи законтрактованих суден з вугіллям типу Panamax (Панамакс) з Америки на наступному тижні (29 листопада – 5 грудня).

    «Готуємося зустрічати друге із семи суден «Панамакс». Очікується воно в Україні вже наступного тижня та поповнить запаси власної генерації», – йдеться у повідомленні компанії у Facebook.

    У компанії також зазначили, що 24 листопада перший Panamax з 60,5 тис. т вугілля, що був привезений ДТЕК для потреб державних ТЕС «Центренерго» з США, повністю розвантажили в порту «Южний».

    «Наразі більше третини із зазначеного обсягу відвантажено у вагони, щоб вже в найкоротші терміни поповнити запаси державної генерації», – відзначили у ДТЕК Енерго.

    Нагадаємо, ДТЕК законтрактував сім кораблів з вугіллям з США та Колумбії для проходження опалювального сезону. Частину вугілля компанія погодилася передати державній генерації, яка страждає від дефіциту вугілля.

    Загалом ДТЕК домовився про імпорт 1,2 млн тонн вугілля і гарантував, що всі ТЕС компанії будуть забезпечені вугіллям до закінчення опалювального сезону.

    Теги: ТЕС США вугілля імпорт ДТЕК
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    ДТЕК очікує прибуття другого судна з американським вугіллям наступного тижня