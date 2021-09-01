Инициатор дела «Роттердам+» Чумак снова не явился в ВАКС на слушание о его закрытии

Следующее заседание из-за неявки заявителей судья вынуждена была отложить на 15 сентября

Инициатор дела «Роттердам+» экс-нардеп Виктор Чумак в 11-й раз не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) по слушание его же иска против закрытия прокуратурой этого дела.

Прямая трансляция заседания велась на официальном канале суда в YouTube.

На предыдущем заседании ВАКС направил повторную повестку Чумаку о необходимости обязательной его явки на судебные заседания.

Однако Чумак в очередной раз проигнорировал повестку, не сообщив суду причин своей неявки.

Уже одиннадцатую по счету неявку Чумака в суд истцы – ферросплавные заводы Игоря Коломойского – использовали для дальнейшего затягивания судебного процесса.

Судебные заседания по поводу закрытия дела «Роттердам+» длятся с начала июня 2021 года. За три месяца было назначено 11 заседаний, однако ни на одно из них заявители не явились в полном составе. Из этого суд вынужден был каждый раз откладывать рассмотрение дела по сути.

Следующее заседание из-за неявки заявителей судья вынуждена была отложить на 15 сентября.

Напомним, 20 мая новый прокурор САП в четвертый раз закрыл дело «Роттердам+». Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела «Роттердам+» длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.