Из-за закона о росте налогов № 5600 Украина потеряет строительную отрасль, – эксперт

«Огромное количество людей уйдут из рынка, потому что они не будут видеть целесообразности вложения туда денег»

Закон росте налогов и сборов №5600 содержит нормы, которые могут убить строительный рынок, а квартиры сделать недоступными для украинцев. Об этом заявил основатель компании KAN Development Игорь Никонов, комментируя намерение власти обложить продажу недвижимости налогом на добавленную стоимость.

«НДС ни в коем случае нельзя вводить. Это мнение не мое, я выступаю сейчас не от себя, а от отрасли, потому что мы много переговоров в этом плане провели. НДС ни в коем случае вводить нельзя, потому что мы убьем рынок. А самое главное – повысим настолько стоимость жилья, что просто люди не в состоянии будут его купить», – заявил он.

По его словам, строительная отрасль уже платит НДС, поэтому попытка власти повысить налоги приведет лишь к тому, что рынок сократится, вместо запланированной прибыли госбюждет получит сокращение налогов, а квартиры подорожают как минимум на треть.

«11 млн. кв. м. в Украине – это примерно 220 млрд грн оборот себестоимости только строительства. Из них 36 млрд – это НДС. При этом огромная часть реальной себестоимости строительства не «сидит» в официальной себестоимости этого квадратного метра. Ведь мы строим и другие объекты инфраструктуры – школы, садики, торговые центры, которые не являются предметами бизнеса. Поэтому рост стоимости квадратного метра, по моим расчетам, будет на 35%», – пояснил он.

Кроме того, попытка правительства повысить налоги приведет лишь к тому, что объемы строительного рынка сократятся, ведь инвесторы перестанут находить его привлекательным для ведения бизнеса.

«Объем строительного рынка поэтому и существует, что люди видят там возможность заработать. Почему вы считаете, что это какая-то плохая тенденция? Я считаю, что развитие строительной отрасли – это и есть основной путь развития любого государства и выход из кризиса. А вы хотите все это обложить. В итоге рынок свернется раза в два, и из 200 млрд грн оборота мы получим сто. Огромное количество людей уйдут из этого рынка, потому что они не будут видеть целесообразности вложения туда денег, и отрасль просто свернется», – спрогнозировал Никонов.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, которым повышаются ставки налогов для целого ряда отраслей. Против этого закона выступили все украинские и международные ассоциации, в том числе Американская торговая палата и ЕВА, а НАЗК назвало проект «корупциогенным».

Ранее координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман заявил, что налоговый проект ударит по малому и среднему бизнесу, а также населению, поскольку приведет к росту цен.