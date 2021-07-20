Кабмін загострює кризу в «зеленій» енергетиці замість виконання зобов’язань перед «зеленими» – юрист

«Держава замість виконання своїх зобов’язань по бюджетним відшкодуванням на 20% навпаки загострює проблему додаткового стягнення вартості продукції»

Кабмін продовжує порушувати законодавство та власні гарантії щодо виплати заборгованості перед виробниками «зеленої» електроенергії, а також загострює існуючу кризу з іноземними інвесторами, намагаючись запровадити акцизний збір на виробництво електроенергії з відновлюваних джерел.

Про це заявив експерт громадського фонду «Правосуддя» в Одеській області, адвокат Максим Шевченко, нагадавши, що за чинним законодавством Кабмін мав передбачити часткову компенсацію (11 млрд грн) підприємствам ВДЕ за вироблену електроенергію з держбюджету на 2021 рік.

«Держава замість виконання своїх зобов’язань по бюджетним відшкодуванням на 20% навпаки загострює проблему додаткового стягнення вартості продукції. Запровадження додаткового фіскального навантаження є нелогічним і небезпечним. Це лише поглибить кризу неплатежів», – сказав Шевченко.

Він вважає, що в результаті, замість наповнення бюджету, дії уряду призведуть до додаткових витрат бюджету на вирішення проблем створених власноруч проблем.

За словами адвоката, уряд порушує меморандум, який підписувався з асоціаціями ВДЕ минулого року, а також закон №810-ІХ в питаннях виконання графіку виплат боргу та гарантій щодо того, що держава не буде змінювати умови ведення бізнесу в галузі ВДЕ для інвесторів

«Запровадження акцизного податку для виробників електричної енергії відновлюваних джерел в такому розмірі після зниження зеленого тарифу в 2020 році є порушенням наданої України гарантії для інвесторів. І воно є неприпустимим. Тільки фактом реєстрації проекту закону № 5600 був поданий негативний сигнал для інвесторів, які відмовляються від подальших інвестицій в Україну», – підкреслив Шевченко.

При цьому він нагадав, що на тлі кризи в зеленій енергетиці в Україні спостерігається відтік прямих іноземних інвестицій.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на зелену енергію в Україні за ставкою 3,2%. 1 липня цей законопроєкт був підтриманий в парламенті у першому читанні.

5 липня профільні асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну запровадити акцизний збір на зелену електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою та порушенням зобов’язань перед міжнародними інвесторами, і тому ця норма має бути виключена із законопроєкту №5600 щодо внесення змін у Податковий кодекс України.

За даними ЗМІ, через кризу в енергетиці постраждали щонайменше 4 іноземні компанії Scatec (Норвегія), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).