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    Кабмін загострює кризу в «зеленій» енергетиці замість виконання зобов’язань перед «зеленими» – юрист

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    Кабмін загострює кризу в «зеленій» енергетиці замість виконання зобов’язань перед «зеленими» – юрист

    «Держава замість виконання своїх зобов’язань по бюджетним відшкодуванням на 20% навпаки загострює проблему додаткового стягнення вартості продукції»

    Кабмін продовжує порушувати законодавство та власні гарантії щодо виплати заборгованості перед виробниками «зеленої» електроенергії, а також загострює існуючу кризу з іноземними інвесторами, намагаючись запровадити акцизний збір на виробництво електроенергії з відновлюваних джерел.

    Про це заявив експерт громадського фонду «Правосуддя» в Одеській області, адвокат Максим Шевченко, нагадавши, що за чинним законодавством Кабмін мав передбачити часткову компенсацію (11 млрд грн) підприємствам ВДЕ за вироблену електроенергію з держбюджету на 2021 рік.

    «Держава замість виконання своїх зобов’язань по бюджетним відшкодуванням на 20% навпаки загострює проблему додаткового стягнення вартості продукції. Запровадження додаткового фіскального навантаження є нелогічним і небезпечним. Це лише поглибить кризу неплатежів», – сказав Шевченко.

    Він вважає, що в результаті, замість наповнення бюджету, дії уряду призведуть до додаткових витрат бюджету на вирішення проблем створених власноруч проблем.

    За словами адвоката, уряд порушує меморандум, який підписувався з асоціаціями ВДЕ минулого року, а також закон №810-ІХ в питаннях виконання графіку виплат боргу та гарантій щодо того, що держава не буде змінювати умови ведення бізнесу в галузі ВДЕ для інвесторів

    «Запровадження акцизного податку для виробників електричної енергії відновлюваних джерел в такому розмірі після зниження зеленого тарифу в 2020 році є порушенням наданої України гарантії для інвесторів. І воно є неприпустимим. Тільки фактом реєстрації проекту закону № 5600 був поданий негативний сигнал для інвесторів, які відмовляються від подальших інвестицій в Україну», – підкреслив Шевченко.

    При цьому він нагадав, що на тлі кризи в зеленій енергетиці в Україні спостерігається відтік прямих іноземних інвестицій.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на зелену енергію в Україні за ставкою 3,2%. 1 липня цей законопроєкт був підтриманий в парламенті у першому читанні.

    5 липня профільні асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну запровадити акцизний збір на зелену електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою та порушенням зобов’язань перед міжнародними інвесторами, і тому ця норма має бути виключена із законопроєкту №5600 щодо внесення змін у Податковий кодекс України.

    За даними ЗМІ, через кризу в енергетиці постраждали щонайменше 4 іноземні компанії Scatec (Норвегія), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).

    Теги: Кабмін енергетика закон адвокат держава
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    Кабмін загострює кризу в «зеленій» енергетиці замість виконання зобов’язань перед «зеленими» – юрист