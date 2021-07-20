«Лінгвістичний дискомфорт». Викладач з Одеси потрапив у мовний скандал

«Моя рідна мова залишається російською, а українська – вивченою»

Нещодавно Конституційний суд України оприлюднив своє рішення, яким визнав конституційним закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Це рішення викликало справжню хвилю в соцмережах, адже чимало російськомовних в Україні були прикро розчаровані. Під удар критики потрапив психолог, поет та викладач Борис Херсонський, який завжди вважав, що «мова сама обирає нас». Нещодавно на сторінці у Facebook він висловив свою думку щодо зміцнення української мови в Україні на державному рівні.

«Зараз я вважаю рішення Конституційного Суду ні, не помилковим, а гірше – політичним й дискримінаційним. Так воно є. Я вважаю, що ніякі адмінистративні заходи неспроможні посилити любов до Державної мови. Я досить часто писав про це. Час – повторити», – написав він.

«Лінгвістичний дискомфорт» Херсонського спричинив хвилю обурень у соцмережі.

Згодом він пообіцяв, що робитиме все можливе для того, аби поліпшити й удосконалити володіння українською.

Херсонський наголосив, що вважає свої успіхи обмеженими. «Моєю рідною мовою залишається російською, а українська – вивченою. І, хоч я й читаю лекції з психології не лише російською, а й державною, незважаючи на те, що спеціальна література українською й досі обмежена, а недосконалість деяких перекладів психологічної літератури українською абсолютно зрозуміла навіть мені.

Все ж таки, я усвідомлюю, що рівень моїх лекцій і моїх поетичних текстів недосконалий. Русизми, помилкові наголоси залишаються симптомами моєї «мовної хвороби», – підкреслив викладач.

Він додав, що готовий відмовитися від викладання, незважаючи на великий досвід викладацької і чесної наукової праці. «Прийдіть юні дівчата. які слухали колискові українською, й починайте робити те, що робив я – досконалою державною мовою. Якщо відчуваєте себе спроможними це зробити. Але я не буду святкувати цю велику перемогу над людським розумом. Ця війна з розумом триває в нас багато років. Вважаю, що руйнування в сфері гуманітарних наук буде тривати», – акцентував увагу Херсонський.

Він додав: «Моя громадянська позиція всім відома. Я заплатив за неї досить велику ціну й жодної миті не жалкував з приводу того, що залишився громадянином України. Зараз я вважаю рішення Конституційного Суду ні, не помилковим, а гірше – політичним й дискримінаційним. Так воно є. Я вважаю, що ніякі адміністративні заходи неспроможні посилити любов до державної мови. Я досить часто писав про це. Час – повторити», – резюмував Херсонський.

Додамо, що 16 липня чергові норми Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» набули чинності в повному обсязі попри шалений опір антиукраїнських сил у парламенті та поза ним.

19 липня розпочалася перша сесія іспиту на рівень володіння державною мовою.

Раніше «Главкому» стало відомо, скільки чиновників записалися на «мовний» іспит в перший день.

Про те, як зареєструватися на іспит для визначення рівня володіння державною мовою та ознайомитися з покроковою інструкцією можна на сторінці Національної комісії зі стандартів державної мови.

Як відомо, у ніч на п'ятницю, 16 липня відкрилася можливість для реєстрації на іспит з української мови щодо визначення рівня володіння українською. Рівень володіння державною мовою – вимога «мовного» закону для чиновників і політиків, відповідна норма якого щойно вступила в силу. Іншими словами, представники влади, які обираються, або призначаються перш ніж обійняти посаду муситимуть скласти іспит. Тим чиновникам, які уже працюють, він не обов’язковий.

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