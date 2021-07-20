Рада розблокувала закони, необхідні для судової реформи в Україні

Закони тепер ляжуть на стіл спікера Ради, а потім підуть на підпис президента та у публікацію

У Раді не змогли скасувати рішення, яке стосувалося прийняття закону щодо роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС). Як відомо, парламент 20 липня провів позачергове пленарне засідання. Нардепи з 19 до 23 липня працюють з виборцями, але їх довелося зібрати в пленарній залі ще раз, аби розблокувати декілька важливих законів.

Минулого тижня в Раді зареєстрували постанови, автори яких вимагали скасувати результати голосування щодо законів про перезавантаження роботи Вищої кваліфкомісії суддів (3711- д), реформи «Укроборонпрому», Вищої ради правосуддя (№ 5068) та її інспекторів (№ 5069).

20 липня усі ці постанови нардепи провалили. Тепер закони ляжуть на стіл спікера Ради, а потім підуть на підпис президента та публікацію. Відзначимо, що в сесійній залі 20 липня зібралися тільки 99 нардепів.

Зміни до закону про ВККСУ передбачають, що Вища кваліфікаційна комісія суддів складатиметься із 16 членів. Половину призначатимуть з числа суддів або суддів у відставці. Комісія вважається повноважною за умови призначення до її складу не менше одинадцяти членів.

Перший склад конкурсної комісії з питань доброчесності починає роботу за умови призначення не менше чотирьох її членів. З них двоє будуть запропоновані міжнародними організаціями, які останні п’ять років надають Україні технічну допомогу в сфері судової реформи або запобігання і протидії корупції. У разі однакової кількості голосів «за» і «проти» голоси трьох членів Конкурсної комісії, з яких двоє запропоновані міжнародними організаціями, є вирішальними.

Законопроект № 5068 про ВРП передбачає перевірку на доброчесність чинного складу Вищої ради правосуддя і залучення Етичної ради для формування нового (у складі ради будуть міжнародні експерти).

До Етичної ради увійдуть три особи з числа суддів або суддів у відставці, визначені Радою суддів України, та три особи, визначені міжнародними організаціями. Упродовж трьох місяців з дня затвердження її складу рада оцінюватиме відповідність членів ВРП (крім голови Верховного суду), обраних (призначених) до набрання чинності цим законом, критеріям професійної етики та доброчесності.

Після рекомендацій Етичної ради з’їзди суддів (адвокатів чи науковців), конференція прокурорів мають три місяці, щоб відреагувати — звільнити чи прийняти рішення про залишення члена ВРП на посаді. Якщо рішення не ухвалять, то член ВРП вважається «звільненим на підставі закону». В законі визначено ключовий голос незалежних міжнародних експертів в Етичній раді, а строк її повноважень складе шість років.

До слова, Вища рада правосуддя навела сім аргументів проти законопроєкту про судову реформу.

Нагадаємо, країни G7 підтримали закон про Вищу раду правосуддя.

14 липня Верховна Рада прийняла закон про новий порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя.

Згідно з ним, у складі Вищої ради правосуддя буде створено автономний підрозділ дисциплінарних інспекторів, які будуть попередньо перевіряти подані на суддів скарги.

Крім того, буде створено Етичну раду, яка перевірить всіх діючих членів ВРП і кандидатів на цю посаду. До неї увійдуть троє представників суддів та троє міжнародних експертів.

13 липня Рада ухвалила закон про Вищу кваліфікаційну комісію суддів із правками Зеленського.

Раніше президент Володимир Зеленський наклав вето на закон про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів і подав свої пропозиції до документа.

ВККС – орган, відповідальний за відбір і кваліфікаційне оцінювання суддів, від якого залежить, хто стане новими суддями, а також які судді залишаться в судовій системі або будуть із неї викинуті.

ВРП, своєю чергою, ключовий орган в судовій системі, де ухвалюють остаточні рішення щодо призначення судді на посаду, притягнення до відповідальності або звільнення.