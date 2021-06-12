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    Конфликт главы НКРЭКУ Тарасюка с Минэнерго и «Энергоатомом» должен разрешить СНБО – Спивак

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    Спивак заявил, что&nbsp;вопреки публичным обещаниям президента Зеленского о прибыльности &laquo;Энергоатома&raquo; в текущем году, НКРЭКУ делает все возможное, чтобы этого не случилось - Конфликт главы НКРЭКУ Тарасюка с Минэнерго и «Энергоатомом» должен разрешить СНБО – Спивак
    Спивак заявил, что вопреки публичным обещаниям президента Зеленского о прибыльности «Энергоатома» в текущем году, НКРЭКУ делает все возможное, чтобы этого не случилось
    Фото: eadaily.com

    Энергетический сектор сегодня находится в полном раздрае, дерибане и убытках, уверен Дмитрий Спивак

    Публичный конфликт между главой НКРЭКУ Валерием Тарасюком с одной стороны и Министерством энергетики с «Энергоатомом» с другой должен разрешить Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщил руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в эфире телеканала «НАШ».

    «Министр энергетики Галущенко говорит руководителям НКРЭКУ, вы там заканчивайте коррупцией заниматься, какие-то трейдеры у вас, что-то вы скупаете всю атомную энергию подешевке, продаете задорого. Если у нас энергетический сектор сегодня находится в полном раздрае, в полном дерибане, в полных убытках, скажите мне, это что, не должно стать предметом рассмотрения этого вопроса на СНБО?», – указал Спивак.

    Эксперт отметил, что вопреки публичным обещаниям президента Зеленского о прибыльности «Энергоатома» в текущем году, НКРЭКУ делает все возможное, чтобы этого не случилось, искусственно обваливая цену на атомную энергию.

    «Глава государства сказал, что в течение года «Энергоатома» должен выйти на прибыль в 500 миллионов, а в течение 1,5-2 лет он должен выйти в прибыль 1 миллиард долларов. Я считаю, что любая фраза президента страны должна стать сигналом для действий каких-то. Для того чтобы дать прибыль в миллиард, надо же понять, почему убыток в миллиард. Надо же найти виновных, посадить, наказать и т.д. Ничего не происходит. Болт забивают уже даже на собственного начальника, собственно главу государства», – добавил Спивак.

    Напомним, в начале июня НКРЭКУ пошло на публичный конфликт с Министерством энергетики. Поводом стало требование министерства к комиссии прекратить махинации на рынке электроэнергии, из-за которых государственные генерирующие компании потеряли миллиарды гривен.

    Махинации и схемы «торговли воздухом» в мае 2021 года привели к рекордному падению цен до 40 коп./кВт час, что кратно ниже себестоимости производства тока украинскими электростанциями.

    НКРЭКУ признала наличие махинаций и схем лишь 2 июня после заявлений Министерства энергетики. Однако прекратить спекуляции близких к комиссии трейдеров НКРЭКУ официально отказалась, отвергнув все предложения Минэнерго.

    Теги: конфликт НКРЭКУ СНБО час Минэнерго
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    Конфликт главы НКРЭКУ Тарасюка с Минэнерго и «Энергоатомом» должен разрешить СНБО – Спивак