Налоговый законопроект № 5600 нуждается в серьезном профильном обсуждении, – нардеп

«Чтобы не усугубить состояние экономики, законопроект № 5600 нужно дорабатывать», – пояснил Устенко

Налоговый законопроект № 5600 содержит ряд спорных норм, которые нуждаются в широком обсуждении с представителями бизнеса и профильных ассоциаций. Такое мнение высказал народный депутат, член Налогового комитета Рады Алексей Устенко.

В частности, вопросы вызывает формула расчета ренты на руду – в которую заложены расходы на логистику, хотя ни одно из украинских предприятий не экспортирует руду в Китай.

«Сейчас в законопроекте прописано, что цена будет формироваться с учетом логистики. А ведь фактически она должна формироваться минус логистика. Это говорят профильные ассоциации, поэтому, я думаю, это все будет корректироваться», – пояснил Устенко в эфире телеканала «Украина 24».

Также, по его мнению, необходимо разобраться с экологическим налогом: он наконец должен стать целевым и направляться на модернизацию предприятий.

«Экологический налог должен стимулировать вложения в экоразвитие и в экомодернизацию. У нас будут большие трудности уже в 2024 году, когда ЕС гораздо жестче относиться к странам, которые загрязняют воздух. До того момента наши предприятия должны уже модернизировать любые свои выбросы, потому что в противном случае мы будем неконкурентоспособны на внешних рынках», – говорит Устенко.

Поэтому, чтобы не усугубить состояние экономики, проект нужно будет дорабатывать, учитывая мнения представителей профильных ассоциаций.

«Глобально надо законопроект прорабатывать со всеми ассоциациями. Потому что мы понимаем, что в этом тяжелом эгоистичном конкурентном мире, к сожалению, мы сами по себе. Поэтому нам нужно стимулировать бизнес и создавать новые рабочие места», – резюмировал народный депутат.

Напомним, правительство утвердило и передало в Верховную Раду законопроект № 5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которые предусматривают повышение налогов для целого ряда отраслей.

Экс-министр экономики Сергей Терехин раскритиковал проект: по его мнению, постоянными изменениями налогового законодательства правительство убивает доверие иностранных инвесторов. Кроме того, вместо экономического роста мы получим замедление развития.

В свою очередь гендиректор Центра экологии и развития новых технологий Владислав Антипов заявил, что повышение экологических налогов никак не повлияет на состояние окружающей среды, если эти деньги будут направляться просто в госбюджет, поэтому привлеченные средства необходимо вкладывать в модернизацию промышленности.