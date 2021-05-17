RAB-регулирование требует от облэнерго ежегодно повышать качество электроснабжения, – эксперт

«Введение RAB-тарифов вообще не отразилось на тарифе для населения бывший», – советник министра энергетики Чех

Введенная с начала 2021 года система стимулирующего тарифообразования (RAB-тарифы) требует от каждого оператора систем распределения (ОСР, т. н. облэнерго) из года в год повышать качество электроснабжения – снижать потери, количество и длительность аварийных отключений потребителей.

Об этом сообщил эксперт, бывший советник министра энергетики Сергей Чех.

«RAB-регулирование существенным образом понуждает оператора системы распределения к работе в интересах потребителей. С вводом новой системы тарифообразования ОСР обязан каждый год снижать количество и длительность перерывов питания потребителей относительно предельных значений, установленных Регулятором НКРЭКУ», – сообщил он на своей странице в Facebook.

Невыполнение повлечет штраф, который новой системой тарифообразования повышен с 1% до 5% годовой выручки оператора.

«Уже в первый регуляторный период (3 года) потребители ощутят повышение качества электроэнергии и надежности ее поставки», – отметил эксперт.

Чех подчеркнул, что введение RAB-тарифов повлекло повышение конечного тарифа на электроэнергию для юридических лиц всего на 4% и вообще не отразилось на тарифе для населения.

«При этом следует иметь ввиду, что ценовой шок, если он и был, то состоялся в начале года и не повторится по этой причине три года», – добавил эксперт.

Напомним, что 27 августа 2020 после длительной работы над методологией и ее обсуждений с международным энергетическим сообществом, участниками рынка и общественностью – НКРЭКУ приняла методологию стимулирующего тарифообразования. С 1 января 2021 на стимулирующее регулирование перешли 25 украинских операторов систем распределения.

Напомним, эксперт Александр Визир заявил, что RAB-тариф не повлиял на удорожание электроэнергии.