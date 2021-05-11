RAB-тариф не призвів до здорожчання електроенергії, – експерт

«Впровадження нової тарифної системи дозволило збільшити інвестиції в електромережі країни на 30%»

Впровадження стимулюючого тарифоутворення не позначилось значним чином на тарифі для споживачів, однак позитивно впливає на якість електропостачання.

Про це заявив Олександр Візір, голова профільної спілки операторів систем розподілу «Розумні електромережі України».

«Впровадження нової тарифної системи дозволило збільшити інвестиції в електромережі країни на 30%. І встановити наближені до європейських показники якості електропостачання. Зокрема, ОСР зобов’язані протягом 13 років зменшити SAIDI (час відключення електроенергії) до 250 хв/рік та втрати в електромережах до 7,5%», – повідомив експерт.

При цьому впровадження нового стимулюючого регулювання з 1 січня 2021 року не призвело до суттєвого зростання тарифу і для промислових споживачів. Для них кінцевий тариф на початку року зріс всього на 4,7%.

«Це не дало сильного впливу на зростання вартості продукції промисловості, оскільки зростання 4,7% – невелике, а вартість електроенергії не є єдиною складовою собівартості продукту», – заявив Візір.

Візір підкреслив, що тариф на електроенергію, частиною якого є і тариф на розподіл електроенергії, встановлює регулятор НКРЕКП. Оновлення всіх електромереж відбувається за рахунок тарифних коштів, це базове правило, що діє у світі.

Робота ОСР, як природних монополій регламентується Законом «України про природні монополії» та державним Регулятором НКРЕКП.

«Ті компанії, що отримали стимулююче тарифоутворення та не використали його ефективно і не досягли показників якості чекають суворі штрафи», – підкреслив експерт.

Раніше зазначалось, що стимулююче тарифоутворення було затверджене для 25 ОСР в Україні.