«Розумні» мережі не є самоціллю енергетики, вони вирішують її проблеми, – експерт

За 10 років заплановано інвестувати 149 млрд грн в розвиток розумних технологій в електромережах

«Розумні» мережі або Smart Grid дозволять вирішити чимало проблем енергетики, як то прогнозувати та управляти піковими навантаженнями і інтегрувати «зелену» енергетику. Розвиток «розумних» електромереж став можливим завдяки впровадженню RAB-тарифів для ОСР. Про це розповів в.о. генерального директора Хмельницькобленерго Олег Козачук.

«Розвиток «розумних» мереж не є самоціллю енергетики. Вони є раціональним способом вирішення майбутніх проблем: інтеграції відновлювальних джерел електроенергії, розподіленої генерації (просьюмерів), збереження і підвищення безпеки і якості енергопостачання», – повідомив в.о. генерального директора Хмельницькобленерго Олег Козачук під час обговорення питання розвитку енергетичної інфраструктури в рамках Українського енергетичного форуму.

Згідно концепції розвитку «розумних мереж» Міністерства енергетики України, за 10 років заплановано інвестувати 149 млрд грн в розвиток розумних технологій в електромережах. Основним джерелом цих інвестицій має бути RAB-тариф.

Натомість, по розрахункам, що представив Хмельницькобленерго, прогнозовані економічні вигоди від таких інвестицій – 170 млрд грн.

За словами енергоексперта, саме «розумні» мережі або Smart Grid дозволять прогнозувати та управляти піковими навантаженнями в енергосистемі і надлишковими енергобалансами. «Сучасні модернізовані мережі дозволять українським компаніям надавати послуги з енергоефективності, інтегрувати електромобілі та розвивати мережі електрозарядок» - розказав Козачук. Крім того, завдяки концепції розвитку «розумних» мереж планується зменшення втрат в електромережах, покращення показника SAIDI (часу відключення світла у споживачів) та SAIFI.

Нагадаємо, керівник Центру економічного відновлення Кирило Криволап повідомив, що RAB-тариф допоможе в розвиткові електромереж і принесе 72 млрд грн додаткових надходжень в держбюджети різних рівнів.