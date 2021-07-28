РНБО розгляне тарифи на електроенергію – Зеленський

За словами Зеленського, для деяких категорій споживачів потрібно встановити ціну нижче 1,68 гривні за кВт-год

Питання тарифів на електроенергію для населення розглядатимуть на засіданні Ради національної безпеки і оборони цього тижня.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Децентралізація».

За словами Зеленського, для деяких категорій споживачів потрібно встановити ціну нижче 1,68 гривні за кВт-год.

«Я вважаю, що ми повинні зробити все, щоб ціни на електроенергію для людей не піднімалися. По-друге, це фейкова інформація, що з 1 серпня ціни на електроенергію для людей будуть вищими. Сильно підміняють поняття, тому що для якихось підприємств щось зростає, але я б тут не говорив би про суспільство», – заявив він.

Зеленський зазначив, що населення незабаром поінформують щодо ухвалених рішень

«Я попросив винести це питання на засідання РНБО на цьому тижні, щоб люди зрозуміли, що з 1 серпня сюрпризів не буде… Я вважаю, що у нас є населення, яке не може собі дозволити платити навіть 1,68 гривні. Тому РНБО розглядатиме це питання і розглядатиме можливе зниження ціни на електроенергію для цих категорій населення», – каже Зеленський.

Раніше стало відомо, що сьогодні уряд відкладе підвищення тарифів на електроенергію ще на місяць.

Зараз в Україні діє єдиний тариф на електроенергію для побутових споживачів – 1,68 грн/кВт-год. Міністр енергетики Герман Галущенко анонсував підвищення цін з 1 липня і з 1 серпня, але Кабмін уже кілька разів продовжував дію чинної моделі ПСО. Також Галущенко говорив, що для побутових споживачів, які споживають в місяць менше 100 кВт-година (16 млн, або приблизно 40% домогосподарств), ціна буде нижчою від нинішньої.

Відомо, що споживачів хочуть поділити на чотири категорії в залежності від обсягів споживання (до 100 кВт-год; 100−300 кВт-год; 300−500 кВт-год, від 500 кВт-год).

За інформацією директора ДП Гарантований покупець Костянтина Петриківця, максимальний тариф пропонується встановити на рівні близько 3,4 грн/кВт-год.