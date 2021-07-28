Уряд відкладе підвищення тарифів на електроенергію ще на місяць

Урядовці мають намір зберегти фіксовану ціну електроенергії для населення розміром 1,68 грн/кВт-год іще на місяць – до 1 вересня

Урядовці мають намір зберегти фіксовану ціну електроенергії для населення розміром 1,68 грн/кВт-год іще на місяць – до 1 вересня

Сьогодні Кабмін прийме рішення щодо тарифів на електроенергію для населення

Кабінет міністрів сьогодні на своєму засіданні планує продовжити термін дії існуючої моделі покладання спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку електричної енергії для населення до 1 вересня.

Таким чином, ще місяць буде діяти єдиний тариф – 1,68 грн/кВт-год.

Проєкт відповідного рішення внесено до порядку денного сьогоднішнього засідання уряду, повідомляє агентство Інтерфакс-Україна.

У пояснювальній записці до проєкту постанови йдеться, що підвищення цін на електроенергію пропонується відкласти, «з огляду на необхідність продовження захисту побутових споживачів від різкого підвищення цін на електроенергію».

Відзначається, що продовження термінів дії нинішньої моделі ПСО створить передумови для більш ефективного відпрацювання із зацікавленими сторонами нової його моделі з подальшим направленням на розгляд Кабміну. У пояснювальній записці зазначено також, що Міністерство енергетики провело ряд нарад з приводу нової моделі ПСО з енергорегулятором (НКРЕКП) і учасниками ринку і завершує підготовку узгоджених пропозицій щодо неї, спрямованих на стабілізацію підприємств, що беруть участь в ПСО, шляхом скорочення обсягу субсидування побутових споживачів з одночасним захистом найуразливіших їх категорій.

Міністерство енергетики розраховує найближчим часом запустити нову модель ПСО на ринку електричної енергії для населення. Міністр енергетики Герман Галущенко анонсував підвищення цін з 1 липня і з 1 серпня, але Кабмін уже кілька разів продовжував дію існуючої моделі ПСО.

«Ми наполягаємо на диференційованому підході: для вразливих споживачів буде одна ціна, для умовно багатих, які споживають більше, – інша», – пояснював Галущенко.

Зараз в Україні діє єдиний тариф на електроенергію для побутових споживачів – 1,68 грн/кВт-год. Галущенко говорив, що для побутових споживачів, які споживають в місяць менше 100 кВт-година (16 млн, або приблизно 40% домогосподарств), ціна буде нижчою від нинішньої.

Агентство Інтерфакс-Україна повідомляло, що споживачів поділять на чотири категорії в залежності від обсягів споживання (до 100 кВт-год; 100−300 кВт-год; 300−500 кВт-год, від 500 кВт-год).

За інформацією директора ДП Гарантований покупець Костянтина Петриківця, максимальний тариф пропонується встановити на рівні близько 3,4 грн/кВт-год.