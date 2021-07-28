НБУ попереджає про фейкові сайти BankID
Справжня система BankID НБУ та її сайт не вимагають збору будь-якої інформації від користувачів
Національний банк попереджає українців про ймовірні випадки створення шахрайських сайтів, які намагаються видати себе за Систему BankID НБУ. Про це йдеться в повідомленні Нацбанку.
«Уже є факт виявлення подібного шахрайського сайту, де зловмисники пропонували користувачам залишити на сайті інформацію про платіжні картки та фінансовий номер телефону. Зараз цей сайт заблокований», – йдеться в повідомленні.
У НБУ нагадали, що система BankID НБУ та її сайт не вимагають збору будь-якої інформації від користувачів.
Національний банк не збирає і не зберігає персональні дані громадян, зокрема номери телефонів і платіжних карт. Система тільки забезпечує передачу персональних даних користувача в зашифрованому вигляді від банку постачальника послуги.
«Окремо звертаємо увагу, що взаємодія відбувається виключно між тими порталами послуг, які належать учасникам системи», – підкреслили в НБУ.
Раніше «Приватбанк» попередив українців про появу фальшивого сайту-клону. У «Приватбанку» зазначають, що шахраї заманюють у проєкт пропозицією високого доходу за шахрайською схемою, із застосуванням соціальної інженерії та ймовірного хакерства.