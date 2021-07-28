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    НБУ попереджає про фейкові сайти BankID

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    Шахраї створили фейковий сайт системи BankID НБУ - НБУ попереджає про фейкові сайти BankID
    Шахраї створили фейковий сайт системи BankID НБУ
    Фото з відкритих джерел

    Справжня система BankID НБУ та її сайт не вимагають збору будь-якої інформації від користувачів

    Національний банк попереджає українців про ймовірні випадки створення шахрайських сайтів, які намагаються видати себе за Систему BankID НБУ. Про це йдеться в повідомленні Нацбанку.

    «Уже є факт виявлення подібного шахрайського сайту, де зловмисники пропонували користувачам залишити на сайті інформацію про платіжні картки та фінансовий номер телефону. Зараз цей сайт заблокований», – йдеться в повідомленні.

    У НБУ нагадали, що система BankID НБУ та її сайт не вимагають збору будь-якої інформації від користувачів.

    Національний банк не збирає і не зберігає персональні дані громадян, зокрема номери телефонів і платіжних карт. Система тільки забезпечує передачу персональних даних користувача в зашифрованому вигляді від банку постачальника послуги.

    «Окремо звертаємо увагу, що взаємодія відбувається виключно між тими порталами послуг, які належать учасникам системи», – підкреслили в НБУ.

    Раніше «Приватбанк» попередив українців про появу фальшивого сайту-клону. У «Приватбанку» зазначають, що шахраї заманюють у проєкт пропозицією високого доходу за шахрайською схемою, із застосуванням соціальної інженерії та ймовірного хакерства.

    Читайте також: Сім схем мобільного шахрайства в Україні: у чому їх суть і як не стати жертвою

    Теги: шахрайство Національний банк банк технології послуги НБУ
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    НБУ попереджає про фейкові сайти BankID