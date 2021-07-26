Суд підтвердив рішення АМКУ про законність і обґрунтованість формули «Роттердам+»

Всі претензії детективів НАБУ щодо дії формули «Роттердам+» Господарський суд міста Києва визнав безпідставними

Господарський суд Києва повністю відхилив позов детективів НАБУ і підтвердив законність і обґрунтованість рішення Антимонопольного комітету України про закриття справи «Роттердам +» через відсутність в ній будь-яких порушень.

Копія відповідного рішення від 7 липня оприлюднена в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

«Оцінивши в сукупності обставини, встановлені АМКУ під час розгляду справи, суд приходить до висновку, що дане рішення прийняте при повному з`ясуванні обставин, які мають значення для справи, при доведенні обставин, які мають значення для справи і які визнано встановленими, при відповідності висновків, викладених у рішенні, обставинам справи», – йдеться в рішенні суду.

Всі претензії детективів НАБУ щодо дії формули «Роттердам+» Господарський суд міста Києва визнав безпідставними.

«Зважаючи на встановлені фактичні обставини, суд приходить до висновку про відмову в задоволенні позовних вимог Національного антикорупційного бюро України», – йдеться в рішенні суду.

Нагадаємо, 18 грудня 2020 року Антимонопольний комітет закрив розслідування формули «Роттердам+» через відсутність порушень законодавства.

Це розслідування тривало понад 1,5 років і стосувалося обставин затвердження формули визначення ринкової вартості вугілля «Роттердам+». Воно було розпочато в травні 2019 року на підставі звернення НАБУ. Комітет прийшов до висновку, що формула «Роттердам+» не мала жодного негативного впливу на стан конкуренції на енергетичному ринку.

Раніше повідомлялося, що 20 травня 2021 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура в четверте закрила справу «Роттердам+» через відсутність у ній складу злочину. Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і вищим Антикорупційним судом України.

Розслідування справи «Роттердам+» тривало більше ніж 4 років. У цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули. Відповідно, в ході розслідування не були встановлено ні збитків від дії формули, ні постраждалих.