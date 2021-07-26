Хабар у Харківській облраді: ще одного фігуранта справи взяли під варту

Також зазначимо, що голова Харківської облради Артур Товмасян 26 липня вперше після повідомлення про хабар його заступнику, тобто через 6 днів, прокоментував ситуацію. У відеозверненні він заявив, що слідству надають усю необхідну інформацію.

«Харківська обласна рада працює у звичайному режимі. Я на робочому місці. Всі повідомлення у ЗМІ та різних Telegram-каналах, що продовжують ширитися відносно мого затримання, – не відповідають дійсності», – повідомив він.

Водночас Товмасян підтвердив, що правоохоронці проводили обшуки у приміщенні ради та за місцем його проживання. Запевняє, що жодних перешкод детективам ніхто не створював.

Він також наголосив, що достроково розривати контракти з керівниками комунальних підприємств є повноваженнями постійних профільних комісій та депутатського корпусу облради, і голова одноосібно таких рішень не ухвалює.

«Обласна рада взаємодіє з органами НАБУ та САП, і надає всю необхідну інформацію у межах досудового розслідування. Підкреслюю, що виступаю за справедливі рішення. Якщо затримані особи винні, то мають нести відповідне покарання», – сказав Товмасян.

Додамо, що голову Харківської облради, що фігурує у справі про хабар, не змогли виключити з фракції «Слуги народу».

22 липня правоохоронці провели обшуки у Харківській облраді. Тоді джерела у правоохоронних органах повідомляли про трус у кабінетах голови облради Артура Товмасяна та його заступника Андрія Малиша.

За даними слідства, заступник голови облради вимагав та отримав 1 млн 50 тис. гривень від директора комунального підприємства за те, аби той залишився на посаді. Він був затриманий відразу після отримання останньої частини неправомірної вигоди в розміні 350 тис. гривень.

Після цього генеральна прокуратура повідомила про вручення підозри Андрію Малишу.

Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід: перебування під вартою до 20 вересня з альтернативою внесення 4,75 млн гривень застави.