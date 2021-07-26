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    Хабар у Харківській облраді: ще одного фігуранта справи взяли під варту

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    Заступник голови Харківської обласної ради&nbsp;та його адвокат попалися на&nbsp;хабарі&nbsp;1 млн 50 тис. грн - Хабар у Харківській облраді: ще одного фігуранта справи взяли під варту
    Заступник голови Харківської обласної ради та його адвокат попалися на хабарі 1 млн 50 тис. грн
    Фото: САП

    Адвокат може сплатити заставу у розмірі понад 713 700 тисяч гривень

    Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід адвокату заступника голови Харківської обласної ради, якого правоохоронці вважають пособником у справі про отримання мільйона гривень хабаря. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

    Суд призначив адвокату тримання під вартою строк на 60 діб. Замість цього він може сплатити заставу у розмірі понад 713 700 тисяч гривень. Тоді на адвоката покладуть низку процесуальних обов’язків, яких саме, у САП не уточнили.
    Два дні тому, 24 липня, суд відправив під варту з можливістю застави у 4,75 мільйона гривень заступника голови Харківської обласної ради.

    Також зазначимо, що голова Харківської облради Артур Товмасян 26 липня вперше після повідомлення про хабар його заступнику, тобто через 6 днів, прокоментував ситуацію. У відеозверненні він заявив, що слідству надають усю необхідну інформацію.

    «Харківська обласна рада працює у звичайному режимі. Я на робочому місці. Всі повідомлення у ЗМІ та різних Telegram-каналах, що продовжують ширитися відносно мого затримання, – не відповідають дійсності», – повідомив він.

    Водночас Товмасян підтвердив, що правоохоронці проводили обшуки у приміщенні ради та за місцем його проживання. Запевняє, що жодних перешкод детективам ніхто не створював.

    Він також наголосив, що достроково розривати контракти з керівниками комунальних підприємств є повноваженнями постійних профільних комісій та депутатського корпусу облради, і голова одноосібно таких рішень не ухвалює.

    «Обласна рада взаємодіє з органами НАБУ та САП, і надає всю необхідну інформацію у межах досудового розслідування. Підкреслюю, що виступаю за справедливі рішення. Якщо затримані особи винні, то мають нести відповідне покарання», – сказав Товмасян.

    Додамо, що голову Харківської облради, що фігурує у справі про хабар, не змогли виключити з фракції «Слуги народу».

    22 липня правоохоронці провели обшуки у Харківській облраді. Тоді джерела у правоохоронних органах повідомляли про трус у кабінетах голови облради Артура Товмасяна та його заступника Андрія Малиша.

    За даними слідства, заступник голови облради вимагав та отримав 1 млн 50 тис. гривень від директора комунального підприємства за те, аби той залишився на посаді. Він був затриманий відразу після отримання останньої частини неправомірної вигоди в розміні 350 тис. гривень.

    Після цього генеральна прокуратура повідомила про вручення підозри Андрію Малишу.

    Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід: перебування під вартою до 20 вересня з альтернативою внесення 4,75 млн гривень застави.

    Читайте також: «Слуга народу» очолив облраду Харківщини

    Теги: прокуратура суд НАБУ корупція в Україні хабар адвокат чиновник САП Харківщина Антикорупційний суд Вищий антикорупційний суд
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    Хабар у Харківській облраді: ще одного фігуранта справи взяли під варту