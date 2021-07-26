Мамедов звільняється з посади заступника генпрокурора через «тиск з боку керівництва», – адвокати

Юристи кажуть, що керівництво Офісу генерального прокурора свідомо створило складні умови роботи та всіляко блокує виконання Мамедовим своїх посадових обов’язків

Заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який займався військовими злочинами, звільнився з посади через «тиск з боку керівництва». Про це повідомляє юридична компанія «Міллер», яка представляє інтереси Мамедова.

Юристи кажуть, що керівництво Офісу генерального прокурора свідомо створило складні умови роботи та всіляко блокує виконання Мамедовим своїх посадових обов’язків, систематично здійснюючи тиск на нього, що повністю нівелює основоположні принципи незалежності прокурора.

Наприкінці червня – початку липня його позбавили керування Департаментом щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, та Департаментом захисту інтересів дітей та протидії насильству, достроково припинили доступ до держтаємниці, скоротили посаду заступника генпрокурора та порушили ряд дисциплінарних і кримінальних проваджень, де розслідування не лише координується, а й фактично здійснюється підпорядкованими безпосередньо генпрокурорці підрозділами, наголошують у «Міллері».

Також, за словами юристів, розпочато дискредитаційну інформаційну кампанія.

«Залишатись на посаді без можливостей виконання своїх повноважень є неприйнятним для нашого клієнта. Саме тому Гюндуз Мамедов після 25 років роботи в органах прокуратури прийняв рішення про відставку».

Глава Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова позбавила свого заступника Гюндуза Мамедова керівництва над так званим «Департаментом війни», а пізнше забрала решту повноважень.

Раніше стало відомо, що свою посаду на прохання президента Володимира Зеленського у вересні залишить генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. Також міністр юстиції Денис Малюська допрацює на посаді до кінця вересня.

Про кадрові рішення також заявляли голова Верховної Ради Дмитро Разумков та очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Проте обидва відмовилися називати прізвища тих, кого це торкнеться.

Нагадаємо, що 13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з поста глави МВС. Він очолював Міністерство з початку 2014 року.

При цьому голова фракції «Слуги народу» у парламенті Давид Арахамія припускає, що восени Арсену Авакову можуть запропонувати посаду віцепрем’єр-міністра України.