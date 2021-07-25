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    Голову Харсківської облради, що фігурує у справі про хабар, не змогли виключити з фракції «Слуги народу»

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    Артур Товмасян публічно не коментує арешт свого заступника - Голову Харсківської облради, що фігурує у справі про хабар, не змогли виключити з фракції «Слуги народу»
    Артур Товмасян публічно не коментує арешт свого заступника
    Фото: 1svobodnyi.kh.ua

    Для прийняття рішення про виключення Товмасяна із фракції забракло голосів

    Фракція політичної партії «Слуга народу» у Харківській обласній раді не змогла виключити із свого складу голову облрдади Артура Товмасяна, заступник якого взятий під варту через хабар. Як повідомляє «Суспільне» з посиланням на депутатку Юлію Ковалевську, для того, аби затвердити порядок денний і розглянути питання про виключення Товмасяна з фракції, забракло голосів.

    «Питання [виключення Товмасяна з фракції] не розглядалося, оскільки ми не проголосували за порядок денний. Не було кворуму, не було голосів», – сказала Ковалевська.

    Хто був ініціатором засідання, депутатка не уточнила.

    «Артур Едмарович був присутній. Коротко повідомив, що процесуального статусу у нього жодного немає, жодних звинувачень, негативних моментів не пред'явлено. Під час обшуку жодних компроментуючих моментів не було. Він нас про це сповістив», – додала вона.

    «Однак, оскільки порядок денний фракція не затвердила, голосів не було, відповідно, як такого засідання і не було», – відповіла депутатка.

    Сам Артур Товмасян публічно справу про затримання одного зі своїх заступників досі не прокоментував. На телефонні дзвінки після обшуків в облраді голова не відповів. Не було реакції Товмасяна ані на його сторінках у соцмережах, ані на сайті обласної ради.

    22 липня правоохоронці провели обшуки у Харківській облраді. Тоді джерела у правоохоронних органах повідомляли про трус у кабінетах голови облради Артура Товмасяна та його заступника Андрія Малиша.

    За даними слідства, заступник голови облради вимагав та отримав 1 млн 50 тис. гривень від директора комунального підприємства за те, аби той залишився на посаді. Він був затриманий відразу після отримання останньої частини неправомірної вигоди в розміні 350 тис. гривень.

    Після цього генеральна прокуратура повідомила про вручення підозри Андрію Малишу.

    Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід: перебування під вартою до 20 вересня з альтернативою внесення 4,75 млн гривень застави.

    Читайте також: «Слуга народу» очолив облраду Харківщини

    Теги: прокуратура суд хабар партії Харківщина Антикорупційний суд партія Слуга народу Артур Вищий антикорупційний суд фракція
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    Голову Харсківської облради, що фігурує у справі про хабар, не змогли виключити з фракції «Слуги народу»