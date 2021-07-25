Голову Харсківської облради, що фігурує у справі про хабар, не змогли виключити з фракції «Слуги народу»

Для прийняття рішення про виключення Товмасяна із фракції забракло голосів

Фракція політичної партії «Слуга народу» у Харківській обласній раді не змогла виключити із свого складу голову облрдади Артура Товмасяна, заступник якого взятий під варту через хабар. Як повідомляє «Суспільне» з посиланням на депутатку Юлію Ковалевську, для того, аби затвердити порядок денний і розглянути питання про виключення Товмасяна з фракції, забракло голосів.

«Питання [виключення Товмасяна з фракції] не розглядалося, оскільки ми не проголосували за порядок денний. Не було кворуму, не було голосів», – сказала Ковалевська.

Хто був ініціатором засідання, депутатка не уточнила.

«Артур Едмарович був присутній. Коротко повідомив, що процесуального статусу у нього жодного немає, жодних звинувачень, негативних моментів не пред'явлено. Під час обшуку жодних компроментуючих моментів не було. Він нас про це сповістив», – додала вона.

«Однак, оскільки порядок денний фракція не затвердила, голосів не було, відповідно, як такого засідання і не було», – відповіла депутатка.

Сам Артур Товмасян публічно справу про затримання одного зі своїх заступників досі не прокоментував. На телефонні дзвінки після обшуків в облраді голова не відповів. Не було реакції Товмасяна ані на його сторінках у соцмережах, ані на сайті обласної ради.

22 липня правоохоронці провели обшуки у Харківській облраді. Тоді джерела у правоохоронних органах повідомляли про трус у кабінетах голови облради Артура Товмасяна та його заступника Андрія Малиша.

За даними слідства, заступник голови облради вимагав та отримав 1 млн 50 тис. гривень від директора комунального підприємства за те, аби той залишився на посаді. Він був затриманий відразу після отримання останньої частини неправомірної вигоди в розміні 350 тис. гривень.

Після цього генеральна прокуратура повідомила про вручення підозри Андрію Малишу.

Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід: перебування під вартою до 20 вересня з альтернативою внесення 4,75 млн гривень застави.