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    Зірку футболу заарештували за підозрою в злочинах сексуального характеру

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    Гравцем збірної Ісландії зайнялася поліція - Зірку футболу заарештували за підозрою в злочинах сексуального характеру
    Гравцем збірної Ісландії зайнялася поліція
    Фото з відкритих джерел

    Гравець збірної Ісландії Сігурдссон відсторонений від тренувань з «Евертоном», за який виступає

    Футболіст «Евертона» підозрюється в домаганнях до дитини – клуб відсторонив гравця від основної команди до закінчення розслідування. Відомо, що підозрюваному 31 рік, він одружений і виступає за національну збірну – під такий опис підходить тільки один футболіст команди з Ліверпуля – ісландець Гільфі Сігурдссон.

    Клуб зробив заяву на офіційному сайті.

    «Евертон» може підтвердити, що відсторонив гравця першої команди до завершення поліцейського розслідування. Клуб продовжить надавати підтримку владі в їхньому розслідуванні і в даний час не робитиме ніяких заяв», – свідчить повідомлення на сайті.

    Сігурдссон одружений. Зараз футболіста відпустили під заставу в очікуванні подальшого розслідування.

    Агент футболіста також відмовився давати будь-які коментарі на цю тему.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ розслідування
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    Зірку футболу заарештували за підозрою в злочинах сексуального характеру