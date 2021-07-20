Зірку футболу заарештували за підозрою в злочинах сексуального характеру

Гравець збірної Ісландії Сігурдссон відсторонений від тренувань з «Евертоном», за який виступає

Футболіст «Евертона» підозрюється в домаганнях до дитини – клуб відсторонив гравця від основної команди до закінчення розслідування. Відомо, що підозрюваному 31 рік, він одружений і виступає за національну збірну – під такий опис підходить тільки один футболіст команди з Ліверпуля – ісландець Гільфі Сігурдссон.

Клуб зробив заяву на офіційному сайті.

«Евертон» може підтвердити, що відсторонив гравця першої команди до завершення поліцейського розслідування. Клуб продовжить надавати підтримку владі в їхньому розслідуванні і в даний час не робитиме ніяких заяв», – свідчить повідомлення на сайті.

Сігурдссон одружений. Зараз футболіста відпустили під заставу в очікуванні подальшого розслідування.

Агент футболіста також відмовився давати будь-які коментарі на цю тему.