У Франції на білбордах зобразили Макрона в образі Гітлера. Прокуратура відкрила справу (фото)
Провокаційні білборди, зокрема, були розміщені в самому Тулоні і в комуні Ла-Сейне-сюр-Мер
Прокуратура французького міста Тулон розпочала розслідування щодо появи рекламних щитів, на яких президент Еммануель Макрон зображений в образі Адольфа Гітлера. Про це повідомляє видання France Bleu.
Провокаційні білборди, зокрема, були розміщені в самому Тулоні і в комуні Ла-Сейне-сюр-Мер. На них президент Франції Макрон зображений в образі Гітлера, поруч білими буквами на червоному тлі розміщений напис: «Підкорися. Зроби щеплення». Також поруч розміщена абревіатура LREM – назва партії Макрона («Вперед, Республіка!»).
Розслідування було доручено службі безпеки поліцейського відділення Тулона. Наразі шукають автора зображень.
Тим часом, француза Дам'єна Тареля, який дав ляпаса президенту Макрону, засудили до 18 місяців позбавлення волі, 14 з яких – умовно.
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