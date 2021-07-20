У Франції на білбордах зобразили Макрона в образі Гітлера. Прокуратура відкрила справу (фото)

Провокаційні білборди, зокрема, були розміщені в самому Тулоні і в комуні Ла-Сейне-сюр-Мер

Прокуратура французького міста Тулон розпочала розслідування щодо появи рекламних щитів, на яких президент Еммануель Макрон зображений в образі Адольфа Гітлера. Про це повідомляє видання France Bleu.

Провокаційні білборди, зокрема, були розміщені в самому Тулоні і в комуні Ла-Сейне-сюр-Мер. На них президент Франції Макрон зображений в образі Гітлера, поруч білими буквами на червоному тлі розміщений напис: «Підкорися. Зроби щеплення». Також поруч розміщена абревіатура LREM – назва партії Макрона («Вперед, Республіка!»).

Фото: francebleu.fr

Розслідування було доручено службі безпеки поліцейського відділення Тулона. Наразі шукають автора зображень.

Тим часом, француза Дам'єна Тареля, який дав ляпаса президенту Макрону, засудили до 18 місяців позбавлення волі, 14 з яких – умовно.