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    У Франції на білбордах зобразили Макрона в образі Гітлера. Прокуратура відкрила справу (фото)

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    Розслідування було доручено службі безпеки поліцейського відділення Тулона - У Франції на білбордах зобразили Макрона в образі Гітлера. Прокуратура відкрила справу (фото)
    Розслідування було доручено службі безпеки поліцейського відділення Тулона
    Фото: з відкритих джерел

    Провокаційні білборди, зокрема, були розміщені в самому Тулоні і в комуні Ла-Сейне-сюр-Мер

    Прокуратура французького міста Тулон розпочала розслідування щодо появи рекламних щитів, на яких президент Еммануель Макрон зображений в образі Адольфа Гітлера. Про це повідомляє видання France Bleu.

    Провокаційні білборди, зокрема, були розміщені в самому Тулоні і в комуні Ла-Сейне-сюр-Мер. На них президент Франції Макрон зображений в образі Гітлера, поруч білими буквами на червоному тлі розміщений напис: «Підкорися. Зроби щеплення». Також поруч розміщена абревіатура LREM – назва партії Макрона («Вперед, Республіка!»).

    Фото: francebleu.fr
    Фото: francebleu.fr

    Розслідування було доручено службі безпеки поліцейського відділення Тулона. Наразі шукають автора зображень.

    Тим часом, француза Дам'єна Тареля, який дав ляпаса президенту Макрону, засудили до 18 місяців позбавлення волі, 14 з яких – умовно.

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    Теги: прокуратура розслідування Еммануель Макрон фракція Адольф Гітлер
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    У Франції на білбордах зобразили Макрона в образі Гітлера. Прокуратура відкрила справу (фото)